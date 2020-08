Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht (S) blev modtaget på trappen til Holbæk gl. Rådhus af borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S). Også fire af fem medlemmer i klima- og miljøudvalget var mødt op - bagerst fra venstre er det Ole Brockdorff (S), Karen Thestrup Clausen (EL), John Harpøth (DF) og Karina Helmer (V). Foto: Kaj Ove Jensen

Klimaaftale faldt hurtigt på plads

Holbæk - 26. august 2020 kl. 15:53 Af Kaj Ove Jensen

Kimen blev lagt lige før sommerferien. Næste skridt blev taget, da Holbæk Kommunes borgmester den 18. august var på besøg hos transportministeren. Og onsdag blev det markeret med et besøg af ministeren i Holbæk, at der er indgået en forpligtende klimasamarbejdsaftale om at omstille den kollektive transport og kommunens bilflåde til fossilfri drivmidler eller el.

- Det er gået overraskende hurtigt med at få detaljerne på plads. Jeg tænkte, at så må vi da komme til Holbæk, og så var der lige et hul i kalenderen, fortalte Benny Engelbrecht til avisen.

Han tilføjede, at der ved mødet den 18. august i ministeriet også blev talt om andre ting, blandt linjeføringen til en mulig kommende Kattegatforbindelse.

Udvalgsmedlemmer var også med Men en samarbejdsaftale om klimaet var altså også på dagsordenen, og borgmesteren kunne få dage senere oplyse, at kommunen havde fået detaljerne på plads. Aftalen var derfor allerede underskrevet elektronisk, da ministeren kom på besøg.

Fire af fem medlemmer af Holbæks klima- og miljøudvalg havde også mulighed for at deltage i mødet onsdag med dags varsel. Ministeren var glad for, at udvalget også var med.

- Når der er konsensus på tværs af partierne, så er det lettere at lave konkrete løsninger. Og når der bliver mulighed for at vælge et grønt alternativ, tror jeg, flere vil vælge den kollektive trafik, sagde Benny Engelbrecht.

De første linjer skifter i 2022 Holbæk Kommune meddelte i slutningen af juni, at den gik efter en klimaaftale med Transportministeriet. Meldingen kom kort efter, at regeringen og seks større kommuner havde indgået aftale om, at alle nye bybusser fra næste år skal køre på el eller brint.

Holbæk forpligter sig med aftalen til, at kommunens busruter ved nye udbud skal betjenes af fossilfri eller nul­emissionsbusser. De to første linjer - 512 og 583 i Svinninge- og Jyderup-området - ventes at overgå i 2022. En stor del af udbuddet i den kollektive trafik i kommunen følger i 2024.

Desuden har Holbæk som den foreløbig eneste kommune skrevet under på, at den forpligter sig til også at lade kravet gælde for flextur, plustur og øvrige relaterede kollektive transportmidler.

Kommunen vil bruge i elbiler - og elcykler Det er også en del af aftalen, at kommunens egne biler over de næste år skal overgå til at være eldrevne, og der kommer et udbud næste år. Borgmester Christina Krzy­rosiak Hansen er stolt over glad for aftalen. Hun tilføjer, at nogle af kommunens biler er ved at blive erstattet af elcykler. Hun håber også, at kommunerne kan lære af hinandens erfaringer.

Der blev også berørt mange andre emner inden for den grønne omstilling, da ministeren og lokalpolitikerne var samlet om kaffebordet i en lille time. Det var blandt andet elfærger, elektrificering af togdrift, brint som drivmiddel, jordvarme og andet.