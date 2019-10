Klatring mellem kraner

Det går opad i Holbæk Klatreklub, og det gælder ikke alene, når medlemmerne dyrker deres idræt. Det gælder også antallet af medlemmer. Det er fordoblet i løbet af fire år, og klatreklubben vil gerne udvide træningsmulighederne i den gamle værftshal på Holbæk Havn. Den del af hallen klatrerne i øjeblikket bruger til opvarmning, inden det går løs på de lodrette vægge i naborummet, håber de at få lov til også at bruge til klatring. Samtidig vil foreningen bevare bygningens rustikke udtryk, så der skal klatres mellem bevaringsværdige kraner og lamper.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her