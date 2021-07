Klatrepark: stødte sammen i otte meters højde – sådan gik det til

- Som altid var vores instruktører til stede i klatreparken. En af dem hørte et råb fra kvinden, som var kommet gennem svævebanen. Men hun fik ikke fat i platformen for enden af banen og begyndte at rutsje baglæns ud på banen igen. Her blev hun så ramt af manden, der var på vej fra den anden ende, fortæller Jacob Flintholm.

Dermed er der ikke meget tvivl om, at manden har overtrådt en af reglerne for klatrebanen, nemlig at man skal sikre sig, at der er fri bane på den forhindring, man skal ud på.

Ny klokke

- Men det er klart, at vi nu vil se på, om vi kan gøre endnu mere for at øge sikkerheden. Jeg har talt med andre klatreparker, og de melder tilbage, at der kan ske uheld, når klatrerne ikke følger procedurerne. Men det skal ikke afholde os fra at gøre noget ekstra. Vi overvejer blandt andet at installere en eller anden form for klokke oppe på platformen for enden af svævebanen. Så kan instruksen være, at man ikke må begynde på svævebanen, før man har hørt klokken.