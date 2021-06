Se billedserie Anne Sofie Munk, Ejby, og Andreas Dehlholm Lambertsen, Kisserup, er to af de nyeste medlemmer i Holbæk Klatreklub, efter at de er flyttet til området. Foto: Thomas Olsen

Klatreklubben har nye vægge klar

Holbæk - 23. juni 2021 kl. 18:47 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Nye klatrevægge på tilsammen 170 kvadratmeter er nu gjort færdige og godkendt til brug i Holbæk Klatreklub. Klatrevæggene er opført i den gamle multisal i den tidligere værtsbygning på Havnevej 7 i Holbæk, hvor klubben holder til.

Det blev økonomisk muligt at opføre klatrevæggene, efter at klubben sidste år fik bevilget 282.500 kroner til formålet fra DIF og DGI's foreningspulje. Den samlede pris for klatrevæggene og de tilhørende madrasser er knap 600.000 kroner, fortæller kasserer Claes Egø.

- Beslutningen om at købe væggene blev taget i december 2020, efter at vi havde fået tilsagn fra foreningspuljen i august-september.forklarer Claes Egø.

Projektet måtte revideres lidt, så det kom til at passe med det beløb, klatreklubben kunne bidrage med.

Forsiden af den nye væg bruges til rebklatring. På bagsiden af denne væg og en mindre væg lige over for er der mulighed for bouldering. Det vil sige, at der klatres i lave højder uden reb, mens der er madrasser under til at sikre ved fald.

Mangel på plads Et stigende antal medlemmer betød, at klubben havde brug for mere plads. Det kom der i januar 2020, hvor klubben fik rådighed over den gamle multisal, som tidligere blev benyttet af forskellige foreninger. den konkursramte produktionsskole NV-Pro.

Dermed blev lokaleforholdene fordoblet. I 2020 nåede Holbæk Klatreklub op over 300 medlemmer. Men som så mange andre foreninger oplevede klatreklubben, at flere ikke fornyede deres medlemskab ved årsskiftet, fordi coronaen satte en stopper for aktiviteterne.

- Vi var nede på 224 medlemmer ved årsskiftet. Men siden er medlemstallet vokset med mere end 20 procent, så vi nu er over 270, fortæller Claes Egø, som også helt bestemt regner med, at tallet vil vokse yderligere den kommende tid.

Den 26. april blev der åbnet for, at børn atter kunne komme i klatreklubben, og 14 dage senere fulgte de voksne.

Mange unge under 25 år I det lokale, hvor de nye klatrevægge nu er klar, blev der over en halv snes dage omkring efterårsferien sidste år indrettet nye faciliteter. Det var et køkken, en lounge med sofaer, et redskabsrum og et område (en campus) til fingertræning. Det blev klaret med frivillig arbejdskraft fra medlemmerne.

Holbæk Klatreklub har taget en ny klatrevæg i brug, og det samlede areal er fordoblet.

Holbæk Klatreklub er blandt de 10 største i Danmark (opgjort i 2019). Klubben er den næststørste på Sjælland, uden for hovedstaden.

Fordelingen mellem piger/damer og drenge/herrer er meget lige.

Hos pigerne/damerne er der flest medlemmer i aldersgruppen 7-12 år. Hos drengene/herrerne er der flest i gruppen 13-18 år.

Holbæk Kommune har cirka 180 foreninger. Holbæk Klatreklub er nr. 22, opgjort efter antal medlemmer (328 i 2019). Efter at de fysiske rammer er blevet udvidet, har klatre­klubben mulighed for at have undervisning af to hold samtidig - et inden for rebklatring og et andet inden for bouldering.

- Cirka 60 procent er unge mennesker under 25 år. Vi har især fokus på unge op til 18 år. Da jeg kom for syv år siden, var der ingen mellem 15 og 25 år, fordi de var holdt op, fortæller Claes Egø.

Tilflyttere er nye i klubben Holbæk Klatreklub har en nøgleordning, som betyder, at medlemmerne selv kan lukke sig ind og træne.

- På en uge er der 300-350 personer igennem, fordi nogle kommer flere gange.

To af de nyeste medlemmer var tilfældigvis til stede, da avisen var på besøg. Det var Anne Sofie Munk, Ejby, der før har klatret i København, og Andreas Dehl­holm, Kisserup, der har klatret i Aarhus. Begge har været medlemmer i en måneds tid, efter at de for nylig er flyttet til området, og de var glade for, at finde en klatreklub i Holbæk.

Fra to år og op til 75 år Der er 21 instruktører i klubben.

- De mindste, vi underviser, er cirka seks år. Der er en masse sikkerhed, så vi siger, at de normalt skal have gået i skole i nogle måneder, så de er vant til at lytte efter. På familieholdet om lørdagen er der også børn ned til to-tre år, der er med, fordi de kan lide det. Og vores ældste medlem er 75 år, forklarer Claes Egø.

Normalt er der åben træning, hvor interesserede kan prøve at være med, hver onsdag klokken 18-20, dog ikke i aften, og sidste gang inden sommerferien er den 30. juni. Og hver lørdag klokken 10-12 er der åben træning for familiehold.