Se billedserie Musikfestivalen Klassisk Efterår Tølløse blev skudt i gang af den prisvindende unge strygekvartet, Nordic String Quartet, i den historiske bygning, Hestestalden, på Tølløse Slots Efterskole. Foto: Mie Neel

Klassisk strengeleg jog mørket på flugt

Holbæk - 01. oktober 2021 kl. 07:51 Kontakt redaktionen

Kristina Herlev Wulff

Holbæk

102. Så mange stole danner med deres sorte rygge symmetriske bølger ned gennem Hestestalden på Tølløse Slots Efterskole.

På sæderne ligger et hvid ark med teksten til "Det lysner over agres felt" printet med sort på forsiden. Meget passende til åbningskoncerten for Klassisk Efterår Tølløse.

Endelig er det lysnet. Endelig kan vi mødes i den klassiske musik uden at tænke på "bobler" og tælle deltagere. Uden at sidde med så stor afstand, at tonerne næsten ikke kan dække kløften mellem os.

- Det at høre musik sammen. Det at synge sammen. Det skaber en helt unik fællesskabsfølelse, indleder Frederik Støvring Olsen. Han er kunstnerisk leder af Klassisk Efterår Tølløse og glæder sig over, at der kun er en eneste ledig stol til aftenens forestilling.

Sammen med efterskolens forstander byder han velkommen til denne helt særlige aften, hvor "Nordic String Quartet" med de indledende toner på deres instrumenter vil markere, at nu er den klassiske festival i gang.

I musikkens vold

Bløde, taktfaste klapsalver byder de fire sortklædte musikere velkommen, da de skridter op gennem stolerækkerne i rask tempo. Kvartetten finder deres pladser, og da danske Lea Emilie Brøndal lader sin bue danse over celloens strenge, kan det mærkes i Hestestaldens lyse gulvbrædder.

Daniel Eklund følger trop ved at trække i bratschens strenge. Tonerne falder som regndråber i salen.

Hei?run Petersen og Mads Haugsted Hansen lader deres buer stryge over violinens strenge, så tonerne herfra artigt lægger sig under bratschens insisterende rytme.

En gråhåret herre bøjer sig forover på sin stol. Albuerne hviler på lårene. Øjnene er lukket i. Han flytter hovedet næsten umærkeligt i takt til musikken, mens lyset langsomt slipper sit tag i aftenhimlen udenfor.

Det er ret fantastisk

Daniel Eklund kniber sine øjne sammen, mens han stryger buen over instrumentets strenge. Melodien stiger i intensitet. Cellisten ved hans side skyder skiftevis sine øjenbryn i vejret i en overrasket mimik og kniber straks derefter ansigtsmusklerne sammen i et bistert udtryk.

- Det gode er, at man sidder så tæt på, at man kan se deres ansigter. Det er fantastisk, lyder det begejstret fra Karen Nielsen i pausen.

Hun står i en cirkel sammen med tre andre fra Tølløse, der er mindst lige så begejstrede som hende.

- Det er fantastisk, siger Leif Nielsen. Og han kan genkende fantastiske strygere, for hårdt presset indrømmer han, at han selv spiller violin i Holbæk Symfoniorkester.

- De er meget dygtige, supplerer Poul Erik Jensen, der faktisk også har spillet violin.

- Og det er temmelig fantastisk, at vi har sådan en koncert hernede, tilføjer Leif Nielsen med et stort smil.

Og det er skam ikke den eneste koncert, Klassisk Efterår Tølløse kan byde på. Fredag klokken 17 er der fyraftenskoncert i Tølløse Baptistkirke, lørdag står den på foredrag og derefter familiekoncert, og som den sidste node på arket optræder et af verdens førende vokalensembler i Soderup Kirke den 3. oktober.

Og der er stadig billetter at få, selv om der allerede nu har været rigtig god opbakning til festivalen.

- Det er bare dejligt. Da vi planlagde det, havde vi ikke nogen ide om, hvordan efteråret ville se ud med alt det, vi har været igennem det seneste halvandet år, lyder det fra en glad Frederik Støvring Olsen.

Intense rytmer

I Hestestaldens store sal kaster en sort herresko skygger på gulvet, mens den vipper i takt til musikken.

Den sorte lampe på scenen ryster, da kvartetten lader de hidsige toner brede sig fra deres instrumenter for at støde sammen i den tomme luft i et tonemæssigt triumftog.

- Bravo, lyder det fra salen, før klapsalverne bryder ud.