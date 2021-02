Kirsten og Hans Jørgen Larsen Hansen er begyndt at lave take-away mad i forsamlingshusets køkken. Hver torsdag og på udvalgte ­søndage, kan man bestille og afhente klassisk dansk mad, her hos os, siger parret. Foto: Elisa Hauerbach.

Klassisk dansk mad fra forsamlingshuset

Holbæk - 02. februar 2021

Hver torsdag og på udvalgte søndage laves der klassisk dansk mad som take-away i Vommevad Forsamlingshus på Søstrupvej 82 ved Nr. Jernløse. Tiltaget er forholdsvis nyt, men er blevet taget godt imod af stedets trofaste støtter, lokalbefolkningen.

- De lokale har støttet os i 15 år, så nu støtter vi dem ved at lave god mad, de uden besvær kan bestille, hente(klokken 16.30-18) og nyde derhjemme, siger Kirsten Larsen Hansen fra Vommevad Forsamlingshus. Hun og gemalen, Hans Jørgen Larsen Hansen, tog beslutningen om at starte op med take-away efter en privat madbestilling med ganske få kuverter. Efter lang tid med stilhed og stilstand i køkkenet, fandt de det hyggeligt at lave mad igen og de besluttede sig derfor for at starte op med take-away en enkelt gang om ugen.

Nu er parret begyndt at tilbyde take-away på udvalgte søndage, for maden er eftertragtet, lavet fra bunden og kunderne er glade for den. Kirsten betegner maden som "feel good mad", for det frigiver meget madlavningstid, som sagtens kan bruges på hygge med familien.

- Det fungerer fint. Vores kunder er glade og det er så dejligt, lige at kunne kigge dem i øjnene og høre om alt er vel derhjemme, når de kommer og henter maden, som betales med mobilepay ved afhentningen, fortæller Kirsten Larsen Hansen. Hun synes, det er vigtigt at kunderne ved, der tænkes på dem og at alle glæder sig til at samfunds-restriktionerne lempes.

Når alt maden er udleveret, pustes der ud i forsamlingshusets køkken. Og, selv om der der har været travlt, er parret glade ved arbejdsdagens slutning, for så ved de at andre har glæde af deres anstrengelser.

- Vi glæder os hver torsdag og på de søndage, hvor vi har madudlevering, over at rigtig mange får glæde af vores mad. I en ellers stille coronatid, er det helt bestemt med til at holde humøret højt, både hos os og hos kunderne. Det med take-away prøvede vi for øvrigt også for første gang ved årsskiftet og det er bestemt ikke sidste gang, det kommer med på december-programmet, slutter Kirsten Larsen Hansen.

Ønsker man at se, hvad der er på menuen og at bestille mad (via SMS) fra forsamlingshuset, er der flere informationer om take-away menuen på deres Facebookside.