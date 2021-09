Så er den på plads og bliver gjort klar til aftensalgets tissetrængende. Toiletvognen erstatter midlertidigt den ødelagte toiletbygning på Bysøplads. Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Klar til aftensalg - nødtoilet er på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til aftensalg - nødtoilet er på plads

Holbæk - 03. september 2021 kl. 10:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Efter sodavand, is, øl, vin og hyggeture op og ned ad gågaderne under aftensalget melder behovet for et toilet sig. Skiltet på Ahlgade viser vej - til en lukket toiletbygning på parkeringspladsen på Bysøplads. Men fortvivl ikke, skilte på bygningen viser vej til en toiletvogn ved Holbæk Bibliotek, der har åbent fra 7 til 20 hver dag.

Kommunen har lejet en toiletvogn, som fordobler muligheden for at træde af på naturens vegne. Her er nemlig to toiletter, hvor toiletbygningen kun har et toilet og et pissoir.

Men hvor toiletbygningen er tilgængelig for gangbesværede, så er der trappetrin på toiletvognen.

Det offentlige toilet er nedslidt og stod for at blive skiftet ud, da en bilist med lidt for meget fart på ramte bygningen og ødelagde de tekniske installationer.

Den ny bygning kommer inden for tre uger, og derfor blev det besluttet ikke at bekoste en reparation, og det så ud til, at midtbyen i en periode manglede et offentligt toilet.

Den gik ikke, nødløsningen er toiletvognen, som bliver stående, indtil den ny bygning er sat op og gjort klar til brug.

Til aftensalget har Holbæk Byforum også lejet en toiletvogn, som placeres i Labæk i forbindelse med street food området.