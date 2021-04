Årets Aprilfestival gennemføres som planlagt i juni.Plakat: Ditte S. Stavski

Klar til årets Aprilfestival

Holbæk - 29. april 2021 kl. 15:33 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Verdens største børneteaterfestival, Aprilfestival, bliver til noget i år.

For med den gradvise genoplukning af samfundet tør arrangørerne - Teatercentrum og Holbæk Kommune - godt kaste sig ud i at afvikle festivalen med hundredevis af forestillinger for børn og unge.

Egentlig skulle teaterfestivalen, som navnet siger, være afviklet i april, men efter den blev aflyst sidste år på grund af coronaen, valgte arrangørerne at skubbe årets udgave til dagene 16.-22. juni.

Og det ser ud til at have været den rigtige beslutning, selv om den har trukket tænder ud.

- Det har været benhårdt arbejde på tværs af mange områder i Holbæk Kommune at nå hertil, og jeg er simpelthen så stolt af den fælles indsats. Nu ser vi bare frem til junis teateruge, lyder det fra projektleder på Aprilfestival i Holbæk Kommune, Sisse Østergaard Ravnholt, i en pressemeddelelse.

Alle forestillinger bliver afviklet på betryggende vis, og de gældende restriktioner vil blive fulgt.

- Sikkerhed og trygge rammer er en forudsætning for, at vi kan gennemføre Aprilfestival. Derfor arbejder vi målrettet på at passe på alle - publikum, frivillige, teatre og os selv i arrangørgruppen. Det betyder, at vi har særligt fokus på rengøring, coronapas og udarbejdelse af en sikkerhedsplan, fortæller Sisse Østergaard Ravnholt.

Aprilfestival er delt op i to afdelinger. Der er forestillinger på skoler og daginstitutioner på hverdagene, og så er der de forestillinger, der skal vises i weekenden rundt om i Holbæk.

Søger frivillige På den første del af festivalen står skoler og daginstitutioner selv for at skabe trygge rammer for børnene under afviklingen af teaterforestillingerne.

Men til afviklingen af weekendens program søger Aprilfestival frivillige.

Både foreninger, som vil tjene lidt til klubkassen, eller enkeltpersoner, der er interesserede i lidt lommepenge kan melde sig under fanerne.

De frivillige skal som en del af professionelle afviklingsteams blandt andet tjekke corona-pas, lede publikum på plads og sørge for afspritning og rengøring mellem forestillingerne.

Programmet for teaterugen er næsten klar og bliver offentliggjort i midten af maj.

Det kan findes på hjemmesiden aprilfestival.dk.

Hvis der igen skrues op for restriktionerne fra politikernes side, kan der komme til at ske ændringer i programmet.