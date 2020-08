Der er knastørt i naturen, og alene i Holbæk-området var brandvæsnet ude med slangerne to gange i løbet af lørdagen.

Klar opfordring efter flere brande i knastør natur: Pas nu på!

Det meget varme og tørre sommervejr betyder, at der i øjeblikket er ekstra høj risiko for brande i naturen. Alene i Holbæk-området måtte Vestsjællands Brandvæsen to gange i løbet af lørdag rykke ud til natur- og markbrande.