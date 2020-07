Klar med hestene på Rævebjerg

Efter mere end 25 år på Dorthealyst ved Knabstrup begyndte Dansk Køre selskab for to år siden at indrette sig på Rævebjerg ved Mørkøv. Der er brugt omkring to millioner kroner på et helt unik anlæg, hvor tilskuerne for eksempel får udsyn til samtlige de forhindringer, der skal bruges til en maraton-kørsel, hvor der er et smukt areal til dressur-kørsel, en plads, hvor hestene kan vaskes, et godt camping-areal, og hvor der - formentlig - kan opføres en 400 kvadratmeter stor hal til alt køreselskabets grej.

