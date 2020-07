De mindre bygninger ved Østre Færges leje på Orø kan blive erstattet af en ny servicebygning med et værksted og bedre faciliteter for passager og personale, efter at Planklagenævnet har stadfæstet Holbæk Kommunes landzonetilladelse.

Klagenævn godkender ny færgebygning

Nævnet har stadfæstet landzonetilladelsen, som kommunen gav i oktober 2019. Østre Færge A/S, der sejler mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred, har ansøgt om tilladelsen med den begrundelse, at der er en stigende trafik med trækfærgerne. Derfor er der behov for plads til ekstrabemanding ud over det personale, der er på vagt på færgerne, for eksempel personale, der er standby for sejlads med udrykningskøretøjer med videre om natten.

En gruppe beboere på Orø fik ikke noget ud af at klage til Planklagenævnet over Holbæk Kommunes landzonetilladelse til en ny servicebygning til Østre Færge på Orø.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her