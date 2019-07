Klage førte til ny voldtægtstiltale mod 43-årig mand

Retten i Holbæk skal behandle de nye voldtægtsanklager mod en 43-årig mand til august. Foto: Mie Neel

Holbæk - 10. juli 2019 kl. 14:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 43-årig mand fra Vestjylland er, som dagbladet Nordvestnyt tirsdag kunne fortælle, blevet tiltalt i en sag, der handler om voldtægt og forskellige seksuelle krænkelser af en pige i årene 2003 til 2007, da hun var mellem syv og 11 år gammel. Det skal være sket på mandens daværende bopæl i Holbæk Kommune. Han nægter sig skyldig.

Ud over sagens alvorlige karakter er den speciel, fordi manden allerede er dømt i både byret og landsret, der dog også delvist frikendte manden, for netop voldtægt og andre seksuelle krænkelser af den samme pige og hendes lillesøster i perioden 2005 til 2009.

Det er formelt set anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, der har rejst den nye tiltale, som går på, at manden skal have tvunget sig til samleje én til to gange om måneden mellem april 2003 og sommeren 2007. Ifølge anklageskriftet truede manden med, at det ville gå ud over pigens cirka tre år yngre lillesøster, hvis hun modsatte sig.

I realiteten var det det dog Statsadvokaten i København, der besluttede at rejse en ny sag mod den 43-årige vestjyde, som skal for retten i Holbæk til august, skriver Nordvestnyt onsdag.

Det viser en aktindsigt, som avisen har fået hos statsadvokaten i beslutningen om på ny at tiltale den 43-årige mand.

Afgørelsen er sendt til bistandsadvokaten for pigen, som i dag er 23 år, og af den fremgår det, at Midt- og Vestsjællands Politi 4. februar i år opgav sigtelsen mod den 43-årige.

Efter at Østre Landsret i juli sidste år frifandt ham i det groveste voldtægtsforhold i den oprindelige sag, fordi landsretten mente, at der var for stor tvivl om, hvornår den påståede voldtægt skulle være sket, gennemgik Midt- og Vestsjællands Politi endnu engang sagen.

Det skyldtes, at den nu voksne kvindes forklaringer i byretten og landsretten skilte sig ud fra hendes oprindelige forklaring til politiet om, hvornår og hvor mange gange hun mente at være blevet udsat for voldtægt.

Men de nye undersøgelser førte altså ikke til, at politiet fandt grundlag for en ny sag, især fordi de lægelige oplysninger i sagen ikke rummer beviser for seksuelle overgreb.

Samtidig lagde politiet også vægt på, at kvindens forklaring til politiet »på afgørende punkter« adskilte sig fra hendes forklaring i byretten og landsretten, fremgår det af statsadvokatens afgørelse.

Politiets beslutning fik bistandsadvokat Lars Ulrich Pedersen til at klage til Statsadvokaten i København.

I klagen anførte Lars Ulrich Pedersen, at den 23-årige kvindes forklaringer til politiet og i retten ikke er væsentligt forskellige, men har »udviklet sig efterhånden, som hun (navn udeladt, red.) har haft mod og overskud til at udtale sig om sagen.«

I noget nær 11. time besluttede Statsadvokaten så, at politiet alligevel skulle rejse tiltale mod den 43-årige for at have voldtaget pigen. Ifølge retsplejeloven kan beslutningen om at droppe sigtelsen og opgive at rejse tiltale kun ændres, hvis den pågældende person får besked inden for to måneder efter politiets afgørelse.

Statsadvokatens beslutning om, at Midt- og Vestsjællands Politi alligevel skulle tiltale den 43-årige mand, kom blot to dage før udløbet af fristen.

Statsadvokatens afgørelse rummer ikke nogen nærmere begrundelse for, hvorfor man besluttede at omgøre politiets afgørelse.

Bistandsadvokat Lars Ulrich Pedersen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at sige så meget om sagen, men han understreger over for Nordvestnyt, at det betyder meget for den 23-årige kvinde, at sagen nu bliver prøvet i retten.

Forsvarsadvokat Ib René Laursen mener ikke, at der er grundlag for den nye sag. Dels nægter den 43-årige sig skyldig, og dels mener forsvareren, at det nye anklageskrift er for upræcist. Det mente han i øvrigt også i den første sag, hvor landsretten frikendte den 43-årige i det groveste voldtægtsforhold på grund af tvivlen om, hvornår voldtægten skulle være sket.

I den nye sag er den 43-årige tiltalt for en-to månedlige voldtægter gennem godt fire år - altså et sted mellem cirka 50 og 100 voldtægter.

På grund af ferie har det ikke været muligt at tale med forvarer Ib René Laur-sen, men han skriver i en mail til Nordvestnyt, at han ikke mener, at der er kommet væsentligt nye oplysninger frem som kan begrunde en helt ny sag.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi, der nu skal føre sagen i retten til august, har man ingen kommentarer til sagsforløbet, oplyser senioranklager Louise Hansen til dagbladet Nordvestnyt onsdag.