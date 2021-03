Se billedserie Bedemand Elsebeth B. Andersen (tv. ) og hendes assistent, Pia Wieth, er imponerede over den miljø- venlige papirkiste, der vejer langt mindre end en traditionel kiste, både fysisk og i klimaregnskabet. Fotos: Elisa Hauerbach

Kister og urner i miljøvenlige varianter

Holbæk - 28. marts 2021 kl. 07:20 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Bedemand Elsebeth B. Andersen støtter op om de langt mere miljøvenlige alternativer til træ og ler, som traditionelle kister og urner er lavet af.

De nye udgaver er blandt andet lavet bæredygtigt, af papir og kartoffelstivelse, som opløses hurtigt og efterlader langt mindre »klima-aftryk« i jorden.

- Vi skal tænke på miljøet og på de kommende generationer, så vi har med glæde medtaget de nye muligheder i vores udvalg og kan kun se det fornuftige i at bruge dem, især fordi begge dele er stilfulde i deres udførsel, fortæller bedemanden.

Kisten er lavet af papirmasse

Produkterne hun hentyder til, er blandt andet kisten »Saga«, der er nordisk produceret.

Saga er lavet af miljøvenlig papirmasse, som sammen med restprodukter fra fødevareindustrien er udviklet for at nedsætte forbruget af træ til kistefremstilling. Det er en kridhvid kiste, støbt af biokomposit, med låg og bund i ét stykke. Den vejer 25 kg, og der er kun anvendt halvt så meget træ som til en almindelig kiste. Udledningen af CO2 under produktionen er nedsat med 40 procent, og ved at erstatte polstring i hver kiste fra polyester til naturmaterialet hør, skåner man også naturen. Kisten er to meter lang og kan indeholde 100 kilo. Den har seks bærehåndtag og ligner til forveksling alle andre kister, men er meget lettere.

- Nedbrydningstiden er langt kortere med denne kiste, end med de klassiske træ-kister, og klimabelastningen er som nævnt meget lav. Det lægger vi stor vægt på. Prislejet er næsten det samme som ved de traditionelle kister, og da der er en del ældre borgere, som for sjov siger, at de »bare vil lægges i en papkasse og ned i jorden«, når de ikke længere trækker vejret, ja, så kan de efterladte nu opfylde det ønske og endda med god samvittighed, siger bedemanden videre.

Smukke, bæredygtige urner

Mørkøv - Jyderup Bedemandsforretning er også begyndt at tilbyde urner af mærket »Beyond Life«. Urnen er bionedbrydelig og produceret i støbepap med kartoffelstivelse som en af hovedingredienserne. Med urnen følger en frøkapsel i et vedhæng. Når urnen nedsættes i jorden, beholder man frøkapslen, hvis indhold tømmes ud, der hvor man vil have blomster og et træ til at vokse op. På den måde blomstrer livet igen. Designet er dansk og formen inspireret af planten »Japansk lygte«. I Danmark er frøene i kapslen fra Rubini-træ og Blå hav frøblanding.

- Urnen findes i forskellige farver og vi har lagt mærke til at kunderne godt kan lide at farvetonerne er lidt støvede og sarte, men det bedste er, at man samtidig kan plante et minde om den afdøde, samt at børn og børnebørn kan dekorere urnen som de ønsker, indskyder bedemandens assistent, Pia Wieth.

Afslutningsvis fortæller bedemanden og hendes assistent, at deres kisteproducent i øvrigt planter et træ for hver kiste der leveres, og at man nu også kan blive begravet i udvalgte skovområder, blandt andet i Kalundborg Kommune.

- Der sker så mange gode ting i vores branches udvikling, som gør at vi også kan bidrage til at passe på miljøet og naturen, det er glædeligt, slutter bedemand Elsebeth B. Andersen fra Mørkøv - Jyderup Begravelsesforretning, der ligger på Holbækvej 14 i Jyderup.