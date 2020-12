Kirken lyser i mørket

Allerede sidste år begyndte man at beskære træer og buske omkring kirkegården, for at gøre kirken mere synlig fra vejene omkring Gl. Tølløse.

- I sommerhalvåret, hvor træer og buske står i fuldt flor, har kirken næsten været gemt for indkig fra især Tølløsevej, men også fra Nybyvej har den tætte bevoksning gemt vores smukke røde kirke, siger menighedsrådsformand Carsten Bo Hansen og fortsætter: - Ligesom vi gerne vil gøre kirken synlig om sommeren, har der længe været et ønske om at oplyse kirken i den mørkeste tid af året. Efter renovering af kirkens strømsystem er det nu blevet muligt. Vi håber, at kirken med lys vil medvirke til at binde kirken bedre sammen med byen - både visuelt og i borgernes bevidsthed. Samtidig har det også en betydning i netop denne tid, hvor vi kan minde om, at kirken stadig er her som noget bestandigt, på trods af at coronaen hele tiden udfordrer os i en omskiftelig hverdag.