Kirken laver fastelavn to-go

I posen er der også en upyntet fastelavnsmaske. Vi opfordrer børnene til at pynte den og komme tilbage og lægge den i den anden kasse, vi har stillet op. Man kan for eksempel pynte masken med flotte farver eller pailletter, Vi vil så hænge de fine masker op i Kirkeladens store vinduer, så alle kan se dem, forklarer Marianne Olsen, der har haft travlt med at lave goodiebags: - Normalt er der fastelavnsboller og varm kakao efter tøndeslagningen. Det har jeg prøvet at erstatte med en pose kakaopulver, en brownie og lidt slik i poserne, siger hun.