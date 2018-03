Kirke-konflikt vil ramme de udsatte

- På den ene side forstår jeg godt, at der er offentligt ansatte, der har brug for et løn-løft og bedre arbejdsforhold. På den anden side smerter det mig, at vi ikke kan være der for sognebørnene. Det at være præst er jo om noget et kald, siger Anne Kathrine Clausen