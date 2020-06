Mørkøv Kino har filmforevisninger igen fra torsdag den 11. juni. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Kino åbner med diverse tilretninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kino åbner med diverse tilretninger

Holbæk - 02. juni 2020 kl. 18:06 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næste filmforevisning i Mørkøv Kino bliver torsdag den 11. juni, hvor publikum vil blive præsenteret for biografens nye tiltag, som er indført for at gøre det forsvarligt at færdes på stedet for biografens gæster og medarbejdere.

Da de frivillige medarbejder mødtes til en breafing i slutningne af maj måned, blev de enige om at fjerne stole og borde i foyeren, så man vises direkte ind i biografen og hen til sin plads, når man har købt billet, slik, sodavand, og hvad man ellers skal indtage under filmforevisningen.

- Vi ser helst, at man køber billetten på forhånd, over nettet. På biografens hjemmeside er der et bookingsystem, der allerede er programmeret til at lægge et sædes afstand imellem kunderne. Man vil kunne bestille flere pladser ved siden af hinanden i samme bestilling, men der vil være afstand til de andre, der også skal se filmen, fortalte Aase Steensborg efter mødet.

Man vil også kunne købe billlet i Mørkøv Kino, hvis ikke man har bestilt i forvejen. Personalet vil stå bag en opsat plexiglas-skærm, for at undgå smittespredning af Covid-19. I salen og foyeren vil der blive opsat håndsprit, ligesom der sprittes af i salen før og efter hver filmforevisning.

- Vi har jo 144 pladser til rådighed i biografen, så det med afstanden vil ikke blive et problem, og vi følger alle hygiejne-mæssige henvisninger. Vi er klar til at byde velkommen igen og føler os trygge ved alle de nye tiltag, så man kan godt glæde sig til at vende tilbage til Mørkøvs blødeste sæder igen, slutter Aase Steensborg.