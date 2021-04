Politiet kunne konstatere, at 43-årige Kim Wiggers Olsen var død under nogle mystiske omstændigheder, da man fandt ham i lejligheden i Rolighedsstræde i december 2018. Foto: Presse-fotos.dk Foto: Mathias Øgendal/presse-fotos.dk

Kim døde af knivstik under mystiske omstændigheder: Nu kommer tv-program om sagen

Holbæk - 28. april 2021

»To venner mødes en december-aften i 2018. De tager stoffer sammen og falder i søvn til en film. Den følgende dag bliver den ene mand fundet død med to knivstik i maven. Den anden husker ikke, hvad der er sket. Blev Kim dræbt, eller tog han sit eget liv?«

Sådan lyder den korte omtale af tv-programmet »Station 2: Mord eller selvmord?«, som TV 2 sender mandag den 3. maj klokken 20.50.

Programmet handler om sagen fra Holbæk, hvor den 43-årige Kim Wiggers Olsen den 15. december 2018 blev fundet død i sin lejlighed i Rolighedsstræde i Holbæk.

Dødsårsagen var et knivstik i hjertet.

Politiet fandt den afdøde efter, at en medarbejder fra Forsorgshjemmet Karlsvognen i Holbæk havde anmeldt, at en 20-årig bruger på forsorgshjemmet havde fortalt ham, at han havde set en død mand.

Frikendt i to instanser Kort efter blev den 20-årige anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for drab på sin bekendte Kim Wiggers Olsen.

Men i efteråret 2019 blev den unge mand frikendt for drab i byretten i Holbæk, og i oktober 2020 nåede Østre Landsret til samme konklusion.

Dermed blev han endegyldigt frikendt for drab på Kim Wiggers Olsen.

I begge retsinstanser har det afgørende spørgsmål i sagen været, om den dengang 20-årige mand stak Kim Wiggers Olsen ihjel med kniven, eller om det var den 43-årige, der selv førte kniven og begik selvmord.

TV 2-programmet beskæftiger sig blandt andet med de oplysninger, der kom frem under retssagerne, hvor retsmedicinere og lægelige eksperter ikke kunne udelukke, at Kim Wiggers Olsen havde stukket sig selv med kniven.

Det har ikke gjort mystikken mindre, at politiet fandt kniven liggende på sofabordet og ikke på den afdøde, som sad tilbagelænet i sofaen uden tegn på at have kæmpet imod.

Eks-drabschef medvirker Den dengang 20-årige mand har under hele sagen nægtet sig skyldig. Han har erkendt, at han var hjemme hos den 43-årige, og at de tog stoffer sammen.

Men han afviser at have dræbt Kim Wiggers Olsen, og to retsinstanser har altså ladet tvivlen komme ham til gode.

Station 2-programmet ser ifølge tilrettelægger Amalie Mauritzen på, hvor få detaljer, der afgjorde sagen.

Blandt de medvirkende er pårørende til Kim Wiggers Olsen samt Thomas Fogt, der var forsvarer for den nu frikendte. Familien til den unge mand har ifølge TV 2 ikke ønsket at medvirke i udsendelsen.

Også tidligere drabschef i Københavns Politi, Jens Møller Jensen, medvirker. Han har ikke haft noget med den konkrete sag at gøre, men han deler ud af sin viden om efterforskning af mulige drab og undersøgelser af gerningssteder.

