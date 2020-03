Kenjan er solgt og flyttes til Jylland

- Vi har solgt forretningen, fordi vi har brug for mere fritid sammen, og tid til at være nærværende for vores børn. De er nu 10 og 11 år - og er blandt andet ivrige fodboldspillere, så vi vil gerne have mulighed for at se dem spille deres kampe og så videre, siger Susanne Jørgensen, der sammen med gemalen, Lars Jørgensen, har drevet virksomheden på Hørlykkevej 6 i syv år.