Kendte politikere skifter parti

Det fortæller de to politikere i en pressemeddelelse, hvor de forklarer, at de »efter længere tids overvejelse« har forladt Liberal Alliance.

- Vi ønsker fortsat at forsøge at gøre en forskel i lokalpolitik, og da vi stadigt har et kraftigt ønske om et stærkt borgerligt alternativ til det nuværende røde flertal bag borgmesteren, har vi valgt at vende tilbage til Venstre, siger de to nu forhenværende LA-politikere.