Kendt spillested skifter musikprofil

Holbæk - 02. december 2017

Sidesporets Musikklub skifter fra januar 2018 musikprofil med hjælp fra en donation på 150.000 kroner fra Spar Nord Fonden.

- Vi har valgt at skifte spor og vil fremover satse på moderne folkemusik i bred forstand, forklarer Niels Bo Sohl Christensen fra Sidesporet. - Vi vil gerne skubbe til fornyelsen i musiklivet og samtidig tilbyde noget, de andre lokale spillesteder ikke allerede har på programmet.

Økonomisk er det en udfordring både at starte et nyt musiksted, som Sidesporet har gjort det i år med Rotationen, og samtidig tage hul på en helt ny genre. Sidesporet har derfor ansøgt Spar Nord Fonden om økonomisk støtte og har fået en donation fra fonden på 150.000 kroner, der fordeles med 50.000 kroner over de kommende tre år.

- Vi går fra et koncept med kendte navne og udsolgte koncerter hver sæson til folkemusik-genren, som har en anden målgruppe. Her giver donationen fra Spar Nord Fonden den nødvendige økonomisk ro til, at vi kan få kørt den nye musikprofil i stilling, og mulighed for at vi også kan booke nogle af de lidt mere smalle bands uden at skulle præstere udsolgte huse hver gang, forklarer Niels Bo Sohl Christensen.

Direktør for Spar Nord i Holbæk, Petter Schøndorff, er glad for at kunne understøtte et helt nyt lokalt initiativ, som kommer mange mennesker til gode:

- Det er medlemmer af det lokale bankråd i Spar Nord her i Holbæk, som vurderer ansøgningerne til Spar Nord Fonden og beslutter, hvilke projekter vi kan støtte under fundatsen. Det vægtes, at der er tale om frivillighed, lokal forankring og muligheden for, at pengene kommer et bredt udsnit af befolkningen til gode.

