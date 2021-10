Henrik Nielsen, som er indehaver af restaurant SuRi i Holbæk, har besluttet at satse på nye åbningstider. Her ses han i restauranten med sin kone, Tina. Foto: Karina Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Kendt restaurant skruer ned for åbningstider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt restaurant skruer ned for åbningstider

Holbæk - 25. oktober 2021 kl. 05:23 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Indtil nu har gæsterne hos restaurant SuRi i Holbæk kunnet nyde både frokost og aftensmad i restauranten fra mandag til lørdag. Men fra den 1. november er det slut.

Henrik Nielsen, som er indehaver af SuRi, har nemlig besluttet, at restauranten skal holde aften-lukket fra mandag til onsdag.

Det er en beslutning, der blev truffet i sommer, efter de seneste års corona-nedlukninger af samfundet havde sat deres spor på restaurationsbranchen.

- Jeg kunne se et skred i personalestyrken. Det var især de voksne, der forsvandt, fortæller Henrik Nielsen.

Derfor har han også haft flere midlertidigt ansatte over sommeren, hvor antallet af gæster steg heftigt efter genåbningen af samfundet. Men den store udskiftning i personalet var ikke godt for arbejdsmiljøet.

- Vi er nødt til at passe på det personale, vi har. Så i stedet for at søge nye medarbejdere har jeg besluttet, at dem, som er her, skal have en bedre vagtplan med færre aftenvagter, fortæller Henrik Nielsen og fortsætter:

- Jeg kan allerede mærke, at mine medarbejdere er mere glade. Der er mere ro på, og bedre styr på tingene.

Ud over at ville passe bedre på sine medarbejdere, bunder ambitionen om en fast medarbejderstab også i, at Henrik Nielsen gerne vil frigive noget af sin egen arbejdstid. Han fortæller nemlig, at han har brugt en stor del af sin arbejdstid på rekruttering, oplæring og andet, der følger med mange nye ansættelser. Og det koster ressourcer - både personligt og økonomisk.

Der er altså flere årsager til, at Henrik Nielsen halverer antallet af aftener, restauranten holder åbent. Og selvom det nye koncept er behæftet med en vis økonomisk usikkerhed, er han glad for beslutningen.

- Det havde måske været mere sikkert at fortsætte som hidtil, men jeg har valgt at tænke langsigtet i stedet, fortæller Henrik Nielsen, som desuden oplyser, at de nye åbningstider i første omgang kører i en testperiode indtil påske for at se, om det hele kan hænge sammen.

- Men jeg håber, at vi kan fortsætte med de nye tider derefter, fortæller han.

En ny madkultur Selv om nedlukningerne af samfundet personalemæssigt har ramt restauranten hårdt, har de også ført nye muligheder med sig. For hvor nogle restauranter valgte at lukke helt ned, valgte SuRi at tilbyde kunderne take-away.

- Folk har virkelig taget det til sig i en grad, hvor take-away nu udgør ni ud af ti ting vi sælger over web­shoppen, fortæller Henrik Nielsen.

Derfor ønsker han nu også at videreudvikle konceptet, og det harmonerer godt med, at de ansatte i højere grad skal arbejde i dagtimerne. Take-away-retterne bliver nemlig tilberedt om dagen, for så at blive udleveret sidst på eftermiddagen.

Henrik Nielsen oplever desuden, at danskerne har udviklet en ny frokostkultur, som også kræver flere ansatte i dagtimerne.

- Gæsterne bruger mere tid på at sidde og nyde maden, og måske drikke et glas vin. Jeg ved ikke, om det er fordi der er kommet andre vilkår på arbejdsmarkedet efter første nedlukning, så folk måske har fri en dag om ugen, fortæller Henrik Nielsen, som dog også har en anden teori:

- Jeg tror måske, at folk holder mere af deres lokale restauranter nu.

Restaurant SuRi vil fortsat servere frokost fra mandag til søndag.