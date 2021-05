Håndtrykstvang vil give grundlovsceremonien et unødvendigt stænk af mistillid, mener borgmesteren. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kendt politiker siger nej til tvunget håndtryk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt politiker siger nej til tvunget håndtryk

Holbæk - 05. maj 2021 kl. 10:38 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Lad være. Sådan lyder et råd fra Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), i anledning af, at man på Christiansborg nu igen taler om, at et håndtryk skal være obligatorisk, når nye borgere får dansk statsborgerskab.

I en kommentar på Facebook fortæller borgmesteren, at ceremonien for nye statsborgere har fungeret rigtigt fint på rådhuset i Holbæk, hvor de nye statsborgere fejres med musik, flag, taler og lidt at spise.

- Ser man bort fra tiden med corona, er der hver evig eneste gang blevet givet hånd. Ikke fordi nogen på Christiansborg sagde, at vi skulle. Men fordi det ligger mig og de fleste mennesker helt naturligt at stikke labben frem og give hånd, når vi træder ind af døren og møder hinanden, skriver borgmesteren.

Og det rare, frivillige håndtryk er det, borgmesteren gerne vil holde fast i. Hvis det bliver tvunget, får håndtrykket en helt anden karakter:

- Lige meget hvordan eller hvorledes man vender det, kommer det til at virke mistroisk, skriver borgmesteren og fortsætter:

- Det, der var meningen med det hele, nemlig at vise at vi har respekt for hinanden, forsvinder lidt, når spørgsmålet pludselig hænger i luften, om håndtrykket sker, fordi nogen har sagt, vi skal, eller fordi vi vil.

Hun opfordrer Folketinget til at bevare grundlovsceremonierne, men »droppe unødvendig lovgivning om noget, der kun virker mistillidsskabende.«