Se billedserie Helle Alring:- Jeg er glad for musik, men ved ikke så meget om branchen. Foto: Claus Sørensen.

Kendt musikbutik fortsætter

Holbæk - 29. april 2020 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helle Alrings liv har været omvæltning på omvæltning, siden hendes mand, Kim Alring, døde under en dykkerferie tilbage i februar måned. Nu vil hun redde Gaya Musik i en usikker fremtid.

- Vi ved endnu ikke helt, hvordan vi skal organisere det. Det afhænger i høj grad af, hvornår og hvordan landet genåbner efter coronakrisen, siger Helle Alring, som har taget hul på et større udsalg.

- Her er sindssygt meget på lager. Vi skal af med meget af det, så vi fortsætter forretningen i et omfang, vi kan håndtere. På et noget mindre niveau, for jeg er jo ikke Kim, siger Helle Alring.

På udsalg finder man ikke Kim Alrings egne instrumenter fra alle hans år som musiker. De er i parrets lejlighed, og der bliver de, fastslår Helle Alring, som ellers er blevet spurgt af flere, om ikke lige nogle af Kim personlige guitarer er til salg. Det er de ikke.

Musikbutikken råder over meget plads. Foruden lokalerne i Smedelundsgade også et lager ude i byen. Pladsforbruget skal nu skæres ned, så huslejen bliver lavere. Det er et af redskaberne til at sikre Gaya Musiks fremtid.

- Hvis da ikke coronaen afliver butikken, lyder det ligeud.

Helle Alring stikker ikke noget under stolen omkring alle de tanker og overvejelser, der kører rundt i hovedet på hende. Ja, i hele hendes organisme.

Hun er selv uddannet pædagog, har siden uddannet sig til statsautoriseret fodterapeut og driver fodklinikken »Fodfix« i Smedelundsgade - et halvt hundrede meter fra Gaya Musik.

Lige nu er den del af hendes liv sat på pause. Der er ansat to fodterapeuter til at drive Fodfix den kommende tid, mens Helle Alring fuldt og helt koncentrerer sig om at holde Gaya Musik på fode og styre butikken ind i fremtiden.

Gaya Musik rummer også et stort lydfirma. Her er ikke travlt i øjeblikket - for nu at sige det mildt.

- Alle lydjobs er annulleret det meste af resten af året. Det mærker vi meget kontant. Når der forhåbentlig kommer gang i den del af forretningen igen, er Michael Johansen og Joakim Zinn, som er min stab i butikken, begge klar. De er lydfolk begge to, slutter Helle Alring.