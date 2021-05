Se billedserie 3. maj er ejerskiftedag. Boesen Collection i Ahlgade får ny ejer, men konceptet og ånden i modetøjs­butikken bevares sammen med personalet. Foto: Margit Pedersen

Kendt modetøjsbutik skifter ejer

Holbæk - 01. maj 2021 kl. 14:33 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

En af hovedgadens store og kendte modebutikker åbner mandag med ny ejer, men navneskiltet skal ikke skiftes ud. Efter otte år med modetøj i Holbæk har Klaus Boesen solgt sin butik i Ahl­gade. Og de faste kunder behøver ikke bekymre sig, deres foretrukne modebutik og de kendte mærker er der også efter ejerskiftet.

Det lover den ny ejer Dennis Clausager, Dragør. Boesen Collection skal ikke endevendes. Navnet bevares, og de kendte ansigter skal servicere kunderne, som de plejer. Det vil sige professionelt og engageret. - Jeg har ingen plan om at ændre på noget, der fungerer godt. Ånden og det, Boesen står for, fortsætter. Målgruppen er den samme, det brede sortiment bevares, men der vil komme nye mærker og nye aktiviteter som modeshow i butikken og leverandørdage, forklarer Dennis Clausager.

Ejerskiftet gælder fra 3. maj, men det vil ikke blive synligt ud over måske et par timers lukning mandag for at gøre status færdig. Dennis Clausager overtog i 2016 fire modebutikker, der som Boesen går mange år tilbage. Moderbutikken er Johs. Clausen i Næstved, som åbnede i 1908 og i årenes løb har udvidet med butikker i Sorø, Køge og nummer to butik i Næstved.

Solid butik og handelsby Branchen og handlemønstre ændres blandt andet på grund af coronavirus og nethandel, konstaterer Dennis Clausager. - Men efter min vurdering er Holbæk en af de få byer med et solidt fundament, fordi det er lykkedes at holde shoppingscentre ude. Min beslutning om at købe Boesen hviler både på en vurdering af byen og Boesen Collection, understreger han.

Tanken om at udvide med endnu en butik er ikke helt ny. Og da han luftede tanken, kom der tip om Boesen i Holbæk fra fælles leverandører. Det er vigtigt at bevare en livlig bymidte, og han er klar til at melde sig ind i Holbæk Byforum og være med til at skabe aktiviteter. Det har været småt med events og arrangementer på grund af coronavirus, men han håber, at en nogenlunde normal hverdag er tilbage til aftensalget i Holbæk efter sommerferien.

Dennis Clausager er uddannet i radiobranchen og var i nogle måneder ansat i Fona Holbæk. Siden har han været kædechef i Telia og stiftet konsulentvirksomheden Kundekompagniet og brancheportalen detailfolk.dk.

Kai Boesen åbnede den første Boesen-butik i 1954 i Tølløse. Siden kom der butikker i Mørkøv, Jyderup og i 1988 i Kalundborg. Butikkerne i Tølløse, Mørkøv og Jyderup er lukket, men i 2013 åbnede Boesen Collection i Holbæk og i 2014 i Roskilde.

Kai Boesens søn Klaus Boesen overtog i 2004 det fulde ejerskab af Boesen Collection. Han har valgt at sælge butikken i Holbæk for at koncentrere sig om butikken i Kalundborg og andre forretningsprojekter. I en pressemeddelelse forklarer han, at tidspunktet for salg er det rigtige. Det sker ikke uden en stor portion vemod, men han er tryg ved at overlade butikken til Dennis Clausager,