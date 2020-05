Kendt cafe åbner i ny udgave

Café Svanen i Holbæk er blevet lidt større under corona-krisen. Indehaverne har brugt den ufrivillige lukning til at give cafeen en overhaling - og der er også kommet lidt mere plads at gøre godt med.

Da avisen kiggede forbi mandag, var der både behørig afstand og liv og glade dage inden døre, hvor indehaverne Brian Klarskov og Mathias Damhus anførte et arbejdshold, som er i fuld gang med at shine Svanen op. Alle steder, hvor gæsterne færdes, har lofter og vægge fået en tur, og inden genåbningen i næste uge kommer der også ny belysning alle steder.

I baren er der også nyheder på vej - der bliver nu 12 fadøls- haner, så gæsterne får et noget større sortiment af øltyper at vælge imellem.

- Vi har været temmelig kede af det, og det har selvfølgelig givet et stort dyk i omsætningen, selv om vi har haft fin gang i mad ud af huset. Mange har været søde og har støttet os ved at købe takeaway, men det er jo ikke det samme som at have rigtig åbent, forklarede Anette Klarskov.