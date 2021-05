VAB har før prøvet at bygge andelsboliger - her er det en ejendom ved Konsul Beyers Allé i Holbæk fotograferet, dengang området stadig ikke var fuldt bebygget. Foto: Christian Mikkelsen

Kendt boligselskab vil bygge andelsboliger

Holbæk - 27. maj 2021 kl. 14:27 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) vil gerne bruge sin viden og erfaring på andet og mere end almene boliger. Selskabet, som har base i Jyderup, vil gerne supplere med andelsboliger.

Det har VAB faktisk gjort før - VAB var bygherre på en række andelsboliger i Æblevang i Holbæk, og VAB stod også bag en række andelsboliger på Konsul Beyers Alle i etagebyggeriet på Lundemarksvej.

Men siden dengang er lovgivningen strammet, så almennyttige boligselskaber skal holde sig til at bygge og drive almene boliger.

Der er dog en åbning for de almennyttige boligselskaber. De må nemlig godt bygge andelsboliger, hvis det foregår i et særskilt selskab, et såkaldt sideaktivitetsselskab.

Og Holbæk Kommune har netop har givet VAB tilladelse til at oprette sådan et selskab.

Sikrer lejerne Opdelingen i forskellige selskaber kan måske virke kringlet. Men det giver blandt andet en sikring af lejerne i de almene boliger. Hvis VAB - helt teoretisk - byggede nogle andelsboliger, som var svære at sælge, ville det kun blive et problem i sideaktivitetsselskabet. Lejerne i de almene boliger kom ikke til at hænge på en uventet regning.

- Vi er nu ikke dem, der tager chancer. Men vi vil gerne kunne bygge andelsboliger. Det har vi gjort før, og det giver tit god mening at blande boligformerne, så et kvarter både rummer almene boliger og andelsboliger, forklarer Karsten Krüger, som er direktør i VAB.

Forskellige beboergrupper - Det betyder også, at vi kan henvende os til forskellige mennesker med forskellig økonomi og forskellig baggrund. De almene boliger er tiltrækkende for dem, der ikke har den store økonomi. Andelsboligerne kræver et større indskud, og det kan for eksempel være mennesker, som har solgt et hus og gerne vil i noget mindre, tilføjer Karsten Krüger.

VAB har tre-fire projekter i kikkerten i Holbæk og Odsherred Kommuner, hvor blandede boligformer giver god mening. VAB er dog endnu ikke så langt, at Karsten Krüger kan fortælle nærmere om projekterne.

Tilladelsen til at oprette det nye sideaktivitetsselskab blev givet af Holbæk Kommunalbestyrelse i sidste uge.

Det skete i fuld enighed og uden debat. Christina Hvass Hansen (S) fik dog lige indsparket, at VAB's nye selskab måske kan gøre det lettere for VAB at rykke ind i nogle af de lokalområder, hvor man efterlyser blandede boligformer, herunder lejeboliger.

VAB er stiftet i 1948, og selskabet har opført omkring 4000 boliger i otte kommuner.