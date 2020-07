Kemidykkere sat ind mod ammoniakudslip

Vestsjællands Brandvæsen måtte sætte kemidykkere ind mod ammoniakudslippet i et maskinrum i Virkelyst ved Nr. Jernløse. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Holbæk - 16. juli 2020 kl. 13:38 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestsjællands Brandvæsen blev klokken 12.22 alarmeret til et ammoniakudslip i industrikvarteret Virkelyst i Nr. Jernløse syd for Holbæk.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi startede udslippet under et reparationsarbejde i et maskinrum på Virkelyst 7, som er hjemsted for virksomheden Scanpo.

Ifølge politiet kom ingen umiddelbart til skade ved uheldet, og det lykkedes også at få lukket maskinrummet af, så det ikke blev nødvendigt med større afspærringer og evakuering.

Til gengæld var det lidt vanskeligere at komme ind i maskinrummet og få has på udslippet. Ammoniakdampene gjorde, at almindeligt røgdykkerudstyr ikke rakte. Indsatsleder Jan Bruun måtte have fat i særlige kemidykkere, som har udstyret til at arbejde i dampene.

Politiet oplyser, at brandfolkene ved 13.20-tiden meldte, at de havde tingene under kontrol. Men der blev stadig arbejdet intenst på at få stoppet udslippet inde i maskinrummet.