Kattens uge - hele måneden

- Selvom der er mange, der får neutraliseret og øretatoveret deres katte, er der desværre stadig mange vilde katte, og katte som bliver dumpet. Det er dybt uansvarligt at tro, at man kan slippe af med kattene ved at sætte dem ud i naturen. Hvis kattene ikke er så heldige at blive fundet, kommer de typisk til skade, de sulter, får orm og lopper og kan dø en forfærdelig død, påpeger Jacob Fredsted.

- Hunkatte kan få to til fire kuld om året og er kønsmoden i en tidlig alder. Det er muligt for hunkatten at blive drægtig allerede fra fire måneders alderen, siger Søren Ussing, som peger på de mange ekstra fordele, der kan være ved at få sin kat neutraliseret: den bliver oftere tættere ved hjemmet, og mange katte får mindre lyst til at slås. Det giver mindre risiko for, at kattene får bylder og sår og andre mere alvorlige sygdomme, siger han.