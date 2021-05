Se billedserie Katten Klister blev bortført og klippet skaldet på grund af hårboller i sin lange pels. Efterrfølgende kom hun tilbage mod betaling af det, kattepasseren Torben Storm-Hansen ikke tøver med at kalde en løsesum. Foto: Torben Storm Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Katten Klister bortført og løskøbt - på grund af hårboller i pelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Katten Klister bortført og løskøbt - på grund af hårboller i pelsen

Holbæk - 31. maj 2021 kl. 14:03 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Klister er ikke mere den langhårede, tamme havnekat. Efter at være bortført fra bådelavets grund og afhentet af foreningen KatteFokus, kom en skaldet og forskræmt kat tilbage.

Men først efter Holbæk Bådelaugs kasserer og kattepasser, Torben Storm-Hansen, under protest overførte 4744,90 kroner for ophold og behandling på dyrehospital.

Klister forsvandt 21-22. marts fra Finsings Plads, hvor en forbipasserende mente, den blev misrøgtet, og kontaktede Katte­Fokus i Bjæverskov, som tager sig af herreløse katte.

- Det er tyveri - katten befandt sig på vores grund. Det er i bedste fald misforstået omsorg - katten fejlede ikke noget. Men det er rigtigt, den havde mange hårboller, det kommer der i en lang pels. Vi klipper den om foråret, men i år var det for koldt, siger Torben Storm-Hansen.

Der er skilte på pladsen med numre, man kunne have ringet til. Eller man kunne have ringet til Kattens Værn, der kender kattene, i stedet for selvtægt, tilføjer han.

»Løsesum« KatteFokus efterlyste ejeren på Facebook, hvor en af havnens brugere opdagede Klister. Efterfølgende kom to repræsentanter fra foreningen med hende. Nu var den tillidsfulde kat så skræmt, at den gemte sig.

De to opførte sig ifølge Torben Storm-Hansen truende og ville ikke forlade hans lejlighed, før de fik betaling for dyrlægeregningen. Han følte sig afpresset og kalder det en løsesum, for den fejlede ikke noget. Og kattene fodres hver dag året rundt

Bådelavet har meldt KatteFokus for medvirken til tyveri, bedrageri og truende adfærd.

- Det var dyremishandling - Jeg hentede en meget syg kat om aftenen og kørte direkte til dyrlæge, som konstaterede lungebetændelse, besvær på grund af filtret pels og sår ved hårbollerne. Det er rigtigt, den var kærlig og ikke som de vilde katte, vi får ind. Derfor efterlyste vi ejeren. Men jeg er rystet og fastholder, det var dyremishandling, siger Mia Bækmark, ejer af KatteFokus.

Hun har meldt Holbæk Bådelaug til politiet for dyremishandling. Men Torben Storm-Hansen mener modsat, at KatteFokus har mishandlet Klister.

––-OOO––-

Klister har fået nyt hjem Bådelavets havn på Finsings Plads i Holbæk har mistet sin havnekat. Og pladsen er ikke den samme uden den tamme hunkat Klister, siger Torben Storm-Hansen, kasserer i Holbæk Bådelaug og kattepasser. Men Klister var heller ikke den samme tillidsfulde kat, da hun kom tilbage efter at have været bortført.

- Klister har nu fået et godt hjem hos nogle venner, der i forvejen har katte. Det har jeg gjort for Klisters skyld, hun var blevet bange for mennesker og trist, forklarer Torben Storm-Hansen.

Han er oprørt over den behandling, katten fik efter en kvinde 22. marts kontaktede foreningen KatteFokus i Bjæverskov på grund af Klisters hårboller i pelsen. Og han bruger ordet bortført og kidnappet, fordi han først fik Klister tilbage efter at have betalt en i hans øjne uautoriseret dyrlæge -og opholdsregning.

- Da de kom med Klister fra KatteFokus fire dage efter, gemte hun sig under en kommode. Men hun endte med at spise og sove i min seng, og jeg savner hende. Der er ikke mange katte som Klister, tilføjer han.

Torben Storm-Hansen er vred over, at mennesker, der påstår at være kattevenner, kan behandle en kat, som Klister er blevet.

Hun er stjålet fra sin plads på en privat grund. Og det har været nemt, selv børn kunne tage hende op, fastslår han. Hun blev sat i bur, barberet skaldet og unødvendigt skåret op, for hun var allerede neutraliseret.

Klister var rask - KatteFokus påstår, at hun havde sår på maven på grund af hårboller og filtret pels. Men hendes mave var helt glat, og min dyrlæge har understreget, at hun ikke var syg, siger Torben Storm-Hansen.

Alle, der kommer på Finsings Plads, har mødt Klister, hun sad og ventede på ham, børn kunne tage hende op. Han har bygget hus med kattelem og er på pladsen hver dag for at fodre eller sender en afløser.

Der er fire-fem katte, som holder til på og omkring Finsings Plads.

- Vi får dem neutraliseret, øremærket og chippet, fordi de render rundt. Klister var ikke blevet registreret endnu. Det skulle vi have gjort, men hun gik jo ingen steder, og jeg havde ikke drømt om, nogle ville tage hende, understreger Torben Storm-Hansen.

Han er stadig rystet over Klisters skæbne, at han måtte true med politiet for at få hende tilbage og selv føle sig truet i eget hjem, fordi Mia Bækmark og en anden person ikke ville gå, før de havde fået penge for behandling og ophold, som han ikke havde bestilt.

Misforstået situation Regningen var hjemmelavet og udspecificeret, men uden cvr-nummer. Han kontaktede dyrlægen, men det lykkedes ikke at få en legal regning, konstaterer han.

Torben Storm-Hansen har helt misforstået situationen, siger Mia Bækmark, der ejer KatteFokus.

- Vi var ikke truende, vi blev, som vi altid gør, for at være sikker på, en kat falder til i et nyt hjem. Det var ikke med min gode vilje, vi afleverede katten, Jeg er så glad for at høre, hun har fået nyt hjem, hun har ikke haft det godt, havnen var ikke et sted at bo. Hun var en kærlig sofakat, siger Mia Bækmark.

Ved overdragelsen skrev hun under på betingelsesløst at have overdraget katten, men sætningen »uretmæssigt blev indfanget og bortført« stregede hun ud og tilføjede »er indfanget«.

Helt betingelsesløst var det heller ikke. Hun ville ikke betale for en omregistrering, så Aurora igen blev Klister, og hun fik sine penge.

Begge parter har anmeldt sagen til politiet, men ikke hørt noget endnu.