Se billedserie Rikkepippih Brandt forklarer Louise Sørensen at bordpladen er lavet af frasorteret træ. - Genialt, siger indhaveren af livsstilsbutikken, som sælger de unikke trævarer. Fotos: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Kasserede træ-rester får nyt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kasserede træ-rester får nyt liv

Holbæk - 07. april 2018 kl. 09:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lokal træ-entusiast og bygnings-snedkerlærling mener ikke, de flotteste dele af træerne fortjener at blive smidt ud, bare fordi de har lidt knaster og personlighed.

- Jeg kunne simpelthen ikke bære at gå forbi bunkerne med frasorteret træ på min arbejdsplads, så jeg lavede en aftale med chefen om at få de stykker træ, som jeg mente kunne gøre gavn på en anden måde, siger Rikkepippih Brandt, der bor i Bjergsted - og som er i gang med at blive bygningssnedker.

Når der skal bruges træ til eksempelvis planker og møbler, så fravælges blandt andet barken og de stykker af træet, der har knaster eller andre mærker. Det træ, der frasorteres, betaler man normalt for at blive af med - og meget af det ender med at blive brændt. - Og det er trist, mener træ-entusiasten Rikkepippih Brandt, der netop ser skønheden i den naturlige bøjning af barken og personligheden i de områder af træet, som har knaster og andre pudsigheder.

- Jeg tager træstykkerne med hjem og bearbejder dem til skærebrædder, tapasbrædder, legetøj og andre ting, som eksempelvis borde og træredskaber, der bruges til madlavning, siger Rikkepippih. Hun bruger alle former for træsorter til sine træ-ting, som forarbejdes, så træet præsenterer sig godt og kan holde til at blive brugt.

- Jeg har blandt andet lave skærebrædder af dampet bøg, kirsebær, valnød og asketræ. Hver enkelt træsort har sin farve og sit udtryk - og netop det, giver Rikkepippih inspiration til at bruge sine trærester bevidst.

Hun laver meget trælegetøj og kan finde på at kombinere forskellige træsorter i fremstillingen, for at få et godt udtryk frem i slutresultatet.

Man kan se og købe hendes ting hos Hr. & fru Sørensen's Urtehjørne i Jyderup.

- Jeg hørte om Rikkepippih's træarbejder og solgte de første, før hun var gået ud af døren, så det bliver garanteret en stor succes. Hver ting er unik, der er ikke noget fabriksfremstillet - kun rent håndværk - udført af en person med stor kærlighed til træerne og naturen. Det kan man se med det samme, fortæller Louise Sørensen, der er indehaver af livsstilsbutikken Hr. & fru Sørensen's Urtehjørne, som ligger på Skarridsøgade.