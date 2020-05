Borgere, der er kommet til efterværn på Karlsvognen i Holbæk, er ramt af besøgsforbuddet. I stedet har Rusmidler, Forsorg og Forebyggelse nu et tilbud om udgående efterværn. Foto: Jørgen Juul

Karlsvognen ruller ud til borgerne

Holbæk - 17. maj 2020

Når borgere udefra ikke kan komme til efterværn på Karlsvognen i Holbæk, så ruller to medarbejdere fra den 19. maj ud til borgerne.

Alle, der ikke bor på Holbæk Kommunes forsorgshjem Karlsvognen på Jernbanevej, er ramt af et besøgsforbud for at hindre smittespredning med coronavirus.

Det gælder også misbrugere, der efter endt behandling er i efterværn. De har kunnet benytte det midlertidige værested HUSK på den gamle Østre Skole. Det er nu lukket, da kommunens tilbud Rusmidler, Forsorg og Forebyggelse langsomt genåbner.

- I stedet har vi informeret borgerne om det ny tilbud, hvor vi kører ud til dem. Det kan være i deres hjem, i en park, på havnen, eller et andet sted efter deres valg, forklarer Katrine Linneboe, leder af Rusmidler, Forsorg og Forebyggelse, til Nordvestnyt lørdag.

Hjælpen kan være at få styr på hverdagen, overblik over brevene i e-boksen, betalt regninger og hjælp til at handle ind.

-Jeg forstår godt, at det er svært for mange, når der stadig er lukket for andre end beboerne på Karlsvognen. Men det giver mening, smitterisikoen er størst for mennesker, der er i forvejen er dårlige, siger Katrine Linneboe.

Der er indrettet et karantæneværelse på Karlsvognen, hvis nogle skulle blive smittet.

-Heldigvis har vi ikke haft covid-19 i huset, og er der symptomer, får vi hurtigt testet folk, understreger hun.