Stampe Duus står ved grunden på Bødkervej 11, hvor sygehusvaskeriet stadig er inde i billedet til at blive placeret. Hvis der skulle komme til at mangle et areal på grund af Bødkervejs forlængelse, er naboen B2B Auctions (der anes til venstre) parat til at sælge et areal.

Kampen om et vaskeri

Holbæk - 05. juli 2021 kl. 13:23 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Placeringen af Region Sjællands nye sygehusvaskeri har vist sig at være en sag med mange aspekter. I Jyderup undrer nogle sig over det grundlag, som sagen blev genoptaget på, efter at regionsrådet egentlig havde besluttet, at sygehusvaskeriet skulle opføres på Bødkervej i Jyderup bys østlige udkant.

En af dem er Stampe Duus, som mener, at grundlaget for at genåbne sagen i februar, hvor et spinkelt flertal i Sjællands Regionsråd besluttede det, har vist sig at være mangelfuldt.

To af argumenterne for, at der var kommet så afgørende nyt i sagen, at det kunne begrunde en genåbning, var en forurening på arealet samt manglende plads som følge af forhold omkring Kalundborgmotorvejens forlængelse.

Kan ikke begrunde genoptagelse Men ingen af de to forhold kan på nogen måde begrunde, at sygehusvaskeriet ikke skulle kunne placeres på Bødkervej i Jyderup, mener Stampe Duus.

Han henviser til, at en miljøteknisk rapport og en geoteknisk rapport tilsyne­ladende ikke var en del af sagsfremstillingen, da et spinkelt flertal i regionsrådet besluttede at genoptage sagen.

Desuden peger han på, at der er muligheder for at erhverve jord hos naboen (B2B), hvis der ikke skulle være plads nok, når Bødkervej skal forlænges i forbindelse med Kalundborgmotorvejens forlængelse.

- Jeg synes, man skal se, om det er muligt at finde en løsning. Sygehusvaskeriet ville ligge godt her. Det var jo faktisk besluttet, og jeg synes, man skulle arbejde videre med den plan, siger Stampe Duus.

Arealet er til stede Gregers Hastrup, som driver B2B Auctions A/S på Bødkervej 5 ville blive nabo til det mulige sygehusvaskeri.

- Vi vil have det sygehusvaskeri til Jyderup. Og jeg vil gerne sælge noget jord til formålet, så det nødvendige areal er til stede, og det har man været vel vidende om, siger Gregers Hastrup.

Beslutning omstødt I september 2020 besluttede et stort flertal i Sjællands regionsråd, at et nyt sygehusvaskeri skulle placeres på Bødkervej 11 ved erhvervsområdet i den østligste del af Jyderup. I februar i år blev den beslutning omstødt, da et lille flertal besluttede at genåbne sagen.

En placering på Bødkervej 11 i Jyderup er stadig i spil sammen med fire andre placeringer i Holbæk, Svinninge, Svebølle og Vig.

Stampe Duus mener, at det slet ikke skulle være kommet så vidt, at sagen blev genåbnet. Initiativet til genåbningen kom fra De Konservative i regionsrådet. I øvrigt var Stampe Duus konservativt medlem af Tornved Kommunalbestyrelse 1996-2007 og er kandidat ved det kommende valg til Holbæk Kommunalbestyrelse.

- Jeg kan godt forstå, at partiet rejste sagen. Men jeg undrer mig over oplysningerne i sagsfremstillingen, der må have været mangelfuld, siger Stampe Duus.

Var to rapporter kendt? Så vidt han er bekendt med det, havde regionsrådets politikere ikke kendskab til et et miljøteknisk notat og en geoteknisk rapport - begge dateret 5. november 2020. Ingen af dem er vedhæftet dagordenspunktet i regionsrådet 1. februar eller ved det foregående møde i forretningsudvalget.

Der blev ved debatten i regionsrådet 1. februar talt om en forurening på det areal, der var udpeget til at huse vaskeriet.

- Det lød meget alvorligt. Men det var i én af fire boringer på grunden, der var fundet noget, siger Stampe Duus.

Han undrer sig også over, at en femte boring blev foretaget på et areal, hvor der senere skal være offentlig vej, hvilket for ham ikke vidner om en grundig behandling af sagen.

Lettere forurening I det miljøtekniske notat omtales fundet i den ene boring som en lettere forurening (klasse 2-­jord). Der er i boringen konstateret en lettere forhøjet værdi for cadmium, der udvikles ved nedbrydning af vegetation og bliver kraftigere i sumpede områder. Der er også fundet en lettere forhøjet værdi for benzo(a)pyren, som kan være rester efter tidligere mark­afbrænding.

Det har været nævnt, at det kunne koste 3,6 millioner kroner at klare forureningen. Det er dog på grund af jordbundsforholdene, at prisen kan løbe op i den størrelsesorden.

I en geoteknisk rapport hedder det, at der på grunden er deponeret jordfyld. Det betyder, at jordforholdene ikke umiddelbart er tilstrækkeligt stabile til at kunne bære byggeriet. Derfor skal der afgraves jordlag og funderes med grus. Den forurenede jord vil blive oprenset som led i fjernelsen af fyldjorden, nævnes det.

Parat til at sælge areal Men hos B2B Auctions på Bødkervej 5 mener indehaver og direktør Gregers Hastrup ikke, at det behøver at blive så dyrt.

- Vi har selv lavet prøvegravninger, fordi vi skal have bygget en ny hal. Det indikerer, at det ikke er noget generelt med forurening i området. Vi skal have fjernet et lag på 60 centimeter jord i gennemsnit på et 2000 kvadratmeter stort areal, det vil sige 1200 kubikmeter jord. I stedet for at køre det væk kan meget af det kan omplaceres i volde i op til en meter, sådan som lokalplanen giver mulighed for, siger Gregers Hastrup.

Der blev i regionsrådet 1. februar også talt om, at en del af arealet til sygehusvaskeriet skulle bruges i forbindelse med Kalundborgmotorvejen. Det handler om, at forbindelsesvejen fra erhvervsområdet ved Bødkervej skal forlænges ind til Lynggårdsvej.

- Men jeg vil gerne sælge 1000 kvadratmeter af min grund til formålet, så arealet er til stede. Det vil være meget bidragende for området at få sygehusvaskeriet, så vi kan få de arbejdspladser, vi mangler, siger Gregers Hastrup.

Han tilføjer, at han 29. januar oplyste det arkitektfirma, der arbejder for regionen med sagen, at han gerne ville sælge noget af sin grund til sygehusvaskeriet.

Det var på initiativ af De Konservative i Sjællands regionsråd, at det 1. februar blev besluttet at genåbne sagen om placeringen af det nye sygehusvaskeri. Det blev bakket op af Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Bødkervej 11 i Jyderup var egentlig udpeget, og adressen er stadig i spil, ligesom det 1. februar blev besluttet, at der også kigges på mulige placeringer i Holbæk, Svinninge, Svebølle og Vig.

Vaskeriet skal afløse det vaskeri, der brændte ved Holbæk Sygehus natten til den 6. juni 2018. Med det hidtidige tempo går der i hvert fald fem år fra branden, og formentlig mere, før et nyt vaskeri kan være klar til brug.

I april blev der af regionens forretningsudvalg lagt en tidsplan, som betyder, at regionsrådet i første kvartal næste år træffer en endelig beslutning om placering af vaskeriet.

- Mindst mulig miljøpåvirkning - Regionsrådet traf en beslutning om at kigge på de fem mulige placeringer, og det er nu i proces. Det er vi godt tilfredse med. Vi har lagt vægt på, at vi får et vaskeri med den mindst mulige miljøpåvirkning, og der er et flertal i regionsrådet bag den beslutning, siger den konservative gruppeformand i regionsrådet Christian Wedell-Neergaard.

Forespurgt om det miljø­tekniske notat og den geo­tekniske rapport var fremlagt for politikerne, før beslutningen om at genåbne sagen 1. februar, siger Christian Wedell-Neergaard:

- Jeg tror, at notaterne var fremlagt. Det blev fremlagt, at der var en forurening og forholdene omkring motor­vejen, så vi kendte de forhold, da vi traf beslutningen.

I De Konservatives ønske om at få sagen om placeringen af vaskeriet genoptaget indgik også, at alle de miljømæssige konsekvenser skulle belyses ved de enkelte forslag, herunder en økonomisk beregning for de øgede transportomkostninger ved lastbiltransporten fra de enkelte placeringer samt en analyse af energiforsyningen til vaskeriet, med brug af miljørigtig energi.

Plan om nyt varmeværk Region Sjælland omtaler i et notat dateret 28. januar, at forsyningsselskabet Fors A/S har påbegyndt planlægningen af et nyt varmeværk i Jyderup. Her skal der produceres fjernvarme på el fra varmepumpe og solenergi.

Det vil give mulighed for grøn og bæredygtig fjernvarme som delvis energiforsyning til vaskeriet.

Det omtales, at det desuden vil blive undersøgt, om det vil være muligt at lade overskudsvarmen fra vaskeriets vaske- og tørreprocesser indgå i fjernvarmenettet.