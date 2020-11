Pizzakæden Domino's er tilbage og vil med New Yorker style pizzaer kaste sig ind i kampen om bymidtens pizzasultne maver. Foto: Margit Pedersen

Kamp om pizzakunderne skærpes - Domino's er på vej til byen

De blå bude med pizzaer vender tilbage. På deres elcykler vil de bringe New Yorker style pizzaer ud lige så snart, pizzakæden Domino's har bygget en tidligere musikforretning om til et pizza-hus.

Med store posters i vinduerne i den tidligere Gaya Musik i Smedelundsgade i Holbæk gør kæden opmærksom på sig selv og opfordrer folk til at blive en del af teamet og søge på de op til 30 job.