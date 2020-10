Mørkøv Hallen er blevet udstyret med termiske kameraer ligesom de øvrige sportshaller i kommunen. Det betyder, at der fremadrettet bliver en bedre udnyttelse af haltiderne. Foto: Elisa Hauerbach

Kameraer giver flere ledige haltider

Seniorsporten i Holbæk Kommune har fået bedre tider. I hvert fald når det handler om tildeling af haltider.

For der er blevet bedre mulighed for at få en haltid i dagtimerne end tidligere.

For opsætning af termiske kameraer rundt om i de lokale sportshaller og idrætsanlæg har betydet, at det er blevet lettere at se, hvornår der er ledige tider.