Kamera fangede palletyve

To mænd på 21 og 31 år blev lørdag aften klokken 22.24 fanget i at læsse mere end 100 paller op i en varebil fra et firma på Springstrup i Holbæk. Pallerne havde en værdi på mere end 6000 kroner, men mændene nåede ikke at komme fra stedet før politiet dukkede op. Ingen af de to kunne redegøre for deres gøren og laden. Derfor blev de anholdt og sigtet for forsøg på tyveri. De blev senere løsladt og vil høre nærmere fra politiet.