Kalenderen helt uden nitter

Holbæk - 07. oktober 2021 kl. 10:00 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Vi har alle været der. Med vores små barnefingre har vi spændt revet lågen af dagens julekalender, og så faldt der bare en flad plastik-dims ud, som ingen rigtig vidste hvad forestillede, og man absolut ikke kunne bruge til noget som helst.

For os, der stadig lever med det traume, er Holbækkalenderen et alternativ af en helt anden støbning.

Hver af kalenderens 24 låger er nemlig et gavebevis, som du kan gå ned at bytte til en gave eller oplevelse i en af de 24 lokale butikker, museer, virksomheder eller oplevelses-centre, der er med i kalenderen.

Hele ideen er, at kalenderen skal få os til at støtte endnu mere op om vores lokale butikker.

- Selvfølgelig kommer man for at hente sin gave, men så er håbet, at man får et øget kendskab til butikkerne, der ligger i og uden for byen. Kommer ind og ser, hvad de kan tilbyde, og så kommer man forhåbentlig igen en anden god gang. Eller handler lidt, når man er der, fortæller Emilie Bro-Jørgensen, der ansvarlig for Holbækkalenderen for virksomheden bykalender.dk.

Konceptet er allerede afprøvet i flere andre byer, og I år har endnu flere byer sagt ja til at prøve det af - heriblandt Holbæk.

Løfter hinanden op En af de lokale virksomheder, der er med i kalenderen, er Oplevelsescenter Nyvang.

For dem var det især tanken om, at de lokale virksomheder bakker ekstra op om hinanden og er med til at promovere hinanden på tværs, der trak.

- Jeg syntes, det var en rigtig godt ide at komme med i det her samarbejde. For når vi lægger noget i puljen, og andre lægger noget i puljen, så er vi med til at løfte hinanden op, fortæller Pernille Aabo, der er salgs- og markedsføringsansvarlig i oplevelsescenteret.

Hun tilføjer, at den tanke flugter rigtig godt med ånden i andelsbevægelsen. Og så håber hun, at kalenderen kan blive en vej til en ny kundegruppe.

- Vi regner med at få nogle gæster ud af det. Men vi regner også med måske at få nogle gæster i år, et kundesegment, som ikke normalt lige tænker Nyvang. Men som nu tænker, at det kunne da være interessant, siger Pernille Aabo.

Der er i alt gavebeviser til en værdi af 3.600 kroner i hver kalender, men så koster den også 250 kroner. For hver solgt kalender går 15 kroner til udsatte børn i Holbæk Kommune.

Du kan købe kalenderen netop nu flere steder i byen og på bykalender.dk - men der er et begrænset oplag.

