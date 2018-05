Se billedserie Kaffepausen kan i fremtiden lægges foran Bakery by Vendelbo på Ahlgade 37 D i Holbæk. Her er det bagermester Anders Thoby, der sørger for en af dagens første kunder. Foto: Elisa Hauerbach.

Kaffepause hos bageren

Holbæk - 02. maj 2018 Af Elisa Hauerbach

Bagermester Anders Thoby, Bakery by Vendelbo, har startet udendørsservering af kaffe og kage, så kunderne nu kan holde kaffepause midt i Holbæk.

- Med specialristede bønner leveret af en ægte kaffenørd, kan man godt glæde sig til en hyggestund, der byder på vores egen kage og den gode kaffe fra Charlie's Coffee, siger bagermesteren.

Han fortæller, at der i skrivende stund er gang i produktion af menu-kort til cafébordene. De er allerede opsat foran bagerforretningen, som ligger på Ahlgade 37 d i Holbæk.

Konceptet går ud på at man på menukortet kan se hvilke muligheder der er for kombinationer af kaffe og kager.

- Man bestiller det ønskede i butikken og kan efterfølgende nyde det, stille og roligt, midt på Holbæks pulserende hovedstrøg, tilføjer han.

Kagerne er naturligvis friske fra bageriet, imens kaffen males af hele kaffebønner, der findes i tre varianter.

- Jeg har selv valgt kaffeblandingerne, der blandt andet er lavet af kaffebønner fra Indonesien. De findes i to udgaver med indonesiske bønner - og den tredie er en blanding af økologiske kaffebønner fra Indonesien, Honduras og Brasilien. Økologisk kaffe er forbrugerens garanti, for at kaffen er produceret uden brug af kemiske sprøjtemidler eller kunstgødning.

Ud over at man får kaffen serveret i en kop, kan man også købe den med hjem, for vi sælger skam også alle tre varianter som formalet kaffe, siger bagermesteren, der ved årsskiftet overtog bageriet efter sine forældre. De havde haft stedet i cirka 35 år, inden da.

- Det lå naturligt for mig at overtage og videreføre deres livsværk. Jeg føler nærmest at dette sted har været mit liv i mere end 25 år. Jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg som barn lå og sov i margarinekasserne under bordene i bageriet, fortæller han videre.

Det med at have gadeservering ser Anders Thoby som en naturlig udvikling af virksomheden og bagermesteren håber at rigtig mange vil vælge at give sig selv muligheden for at holde en ægte kvalitets-kaffepause foran hans butik.