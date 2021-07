Se billedserie Ulla og Vagn Hansen, Holbæk, da de blev fotograferet ved deres krondiamantbryllup for fem år siden. Da var hun 86 år og han 89 år.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kærligheden er intakt efter 70 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kærligheden er intakt efter 70 år

Holbæk - 12. juli 2021 kl. 14:10 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Ulla og Vagn Hansen, Holbæk, kan onsdag den 14. juli fejre deres jernbryllup.

De to blev gift for 70 år siden og har siden holdt sammen i tykt og tyndt. De to stammer begge fra Ugerløse, hvor de gik på skole sammen og lærte hinanden at kende.

På et tidspunkt opstod der sød musik, som det lyder, og de to blev gift i 1951.

Vagn Hansen var startet på Tandlægehøjskolen i København, og da han var færdiguddannet, flyttede parret til Esbjerg, hvor de åbnede en klinik sammen.

Ulla Hansen var medhjælpende hustru og stod blandt andet for journalarbejdet i klinikken, mens Vagn Hansen tog sig af patienterne.

Parret kunne ikke selv få børn, men valgte i stedet at adoptere - først to tvillinge­drenge, Torben og Henrik, og nogle år senere en pige, Birgit.

De tre børn voksede op under trygge forhold i et hjem, hvor familien betød meget.

Ulla Hansen lavede meget mad dengang og var ikke bange for at kaste sig ud i nye smage og forsøge sig med mad fra andre kulturer.

Noget som ikke var meget udbredt på det tidspunkt.

Mens hun havde sin mad og børnene, har Vagn Hansen gennem alle årene haft sin tro.

Den har blandt betydet, at han har været engageret i forskellige meninghedsråd, og at han altid har været klar til at hjælpe andre.

Campingture i Danmark Sammen med børnene tog Ulla og Vagn Hansen ofte på camping. I de første år i Danmark, men siden kørte de også ud og besøgte andre lande i Europa.

Efter 30 år som tandlæge gik Vagn Hansen på pension, og kort tid efter forlod parret Esbjerg for at rejse tilbage til Sjælland, hvor de til sidst endte i Holbæk. Og her har de nydt deres alderdom, som desværre ikke har fået den slutning, som de begge ønskede.

I dag er Ulla Hansen således svært ramt af Alzheimers og bor på plejecentret på Samsøvej.

Vagn Hansen besøger hende stort set hver dag, selv om hun ikke længere kan kende ham.

- Alle på plejecentret er på fornavn med min far, fordi han kommer og synger og læser for min mor. Og at han gør det, synes jeg vidner om en stor kærlighed til hende, fortæller datteren Birgit, der i dag bor i Jylland.

70-års bryllupsdagen bliver på grund af Ulla Hansens sygdom ikke fejret med stor fest.

I stedet vil Vagn Hansen og børnene besøge Ulla på plejecentret.

- Min far bliver 94 dagen før, hvilket vi fejrer med en lille fest. Og det er så meningen, at blomsterne herfra tager vi med ud til vores mor, når vi besøger hende på bryllupsdagen, fortæller datteren Birgit.