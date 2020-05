Kæmpe sejr til Undløse Boldklub

Kampen var lidt kedelig, syntes nogen, men plænen var flot grøn, da Undløse Boldklub lørdag vandt 5-0 over Asnæs Boldklub 1910. En fantastisk indsats, holdet og klubben styrede kampen fra start til slut til stor glæde for de 2073, der havde købt billet til Undløse BK's måske bedste kamp, ingen har set.

For selvfølgelig blev der ikke spillet fodbold på banen på grund af coronavirus. 5-0 sejren var et computerfiflet managerspil, som ligger på Youtube. Og da klokken slog 12 blev der sendt video direkte fra Undløse Stadion på klubbens Facebookside.

Flot plæne, kedelig kamp, hvad venter vi på - en baneløber måske - var nogle af kommentarerne fra de ikke så mange, som valgte at følge gimmicken og lytte til sniksnakken og fuglefløjt, der akkampagnerede billedet af den grønne plæne, målet i baggrunden og tilskuerpladserne med plakater af de mange, som har støttet.

- Jeg er meget beæret over, at så mange har støttet vores ide med en fiktiv kamp. Vores stille håb var 1000 billetter, det solgte vi på syv timer. Det har været en massiv opbakning, konstaterer klubbens formand Jimmi Vaarskov.

Klubben valgte løsningen med video fra den bane, hvor 24 fodboldspillere kunne have have kæmpet, hvis ikke coronavirus har sat en stopper for kontaktsporten og store forsamlinger.