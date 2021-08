En mand fik hjertestop under svømmetræning i Holbæk Sportsby torsdag aften, men blev genoplivet og bragt til sygehuset. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe ros: Genoplivede mand efter hjertestop i svømmehal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe ros: Genoplivede mand efter hjertestop i svømmehal

Holbæk - 27. august 2021 kl. 11:01 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Holbæk Sportsby står i de kommende dage klar med psykologisk krisehjælp til alle de personer, der måtte ønske det efter en alvorlig hændelse torsdag aften i sportsbyens svømmecenter.

Her fik en mand pludselig hjertestop under svømmetræningen. Det skete kort efter klokken 19.

Der blev hurtigt iværksat livreddende førstehjælp, blandt andet med brug af en hjertestarter. Både ledere og medlemmer af Holbæk Svømme Klub samt medarbejdere og livreddere fra Holbæk Sportsby tog del i genoplivningen, skriver sportsbyen i et opslag på Facebook.

Genoplivningsindsatsen lykkedes, og manden blev herefter kørt til videre behandling på sygehuset. Der var fredag formiddag ikke yderligere oplysninger om mandens tilstand.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er der tale om en 53-årig mand fra Holbæk Kommune.

Stor ros til alle hjælpere Carsten Damgaard, direktør i Holbæk Sportsby, er først og fremmest lettet over, at det lykkedes at genoplive manden. Han retter en stor tak til alle dem, der gjorde en forskel i situationen på den ene eller anden måde.

- Der er kæmpestor ros til alle involverede, og ikke mindst til de unge mennesker, der pludselig står i en alvorlig og uvant situation. De håndterede det bare så flot. Og det mest lykkelige er jo, at manden blev genoplivet og bragt til hospitalet, siger Carsten Damgaard til dagbladet Nordvestnyt.

Hændelsen betød, at svømmecentret blev lukket resten af aftenen for at give livreddere og medarbejdere i receptionen mulighed for at bearbejde den voldsomme oplevelse.

Der blev tilbudt psykisk førstehjælp til alle tilstedeværende, og paramedicinerne kørte tilbage til sportsbyen fra hospitalet for at tale med de involverede.

Tilbyder krisehjælp til alle Også i de kommende dage vil sportsbyen stille psykologisk krisehjælp til rådighed.

- Det gælder alle, der føler behov for hjælp oven på denne oplevelse. Man skal blot tage fat i mig, så sørger jeg for, at man får hjælp, siger Carsten Damgaard.

Han anslår, at der var omkring 50 personer i svømmecentret på ulykkestidspunktet.

Det er ifølge ham første gang, at Holbæk Sportsby i sine godt to års levetid har en så alvorlig hændelse. Men han er tilfreds med at konstatere, at de beredskabsplaner, der er udarbejder og indøvet blandt medarbejdere, viste sig at fungere.

Holbæk Sportsby vil under alle omstændigheder nu gennemgå situationen og se, om der er grundlag for at justeret beredskabsprocedurerne.

- Det sker heldigvis ikke tit, men et stort sted som sportsbyen, hvor mange mennesker færdes og udøver idræt, er det omvendt forventeligt, at der kan ske alvorlige hændelser, siger Carsten Damgaard.

Svømmecentret åbnede igen fredag morgen med normal åbningstid.