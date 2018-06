Se billedserie Der var brug for det store udtræk af mandskab og udstyr ved branden i sygehusvaskeriet. Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix

Kæmpe indsats: Nogle brandfolk var på 20 timer i træk

Holbæk - 08. juni 2018 kl. 14:52

Da den første 112-melding om branden på Holbæk Sygehus blev registreret tirsdag aften klokken 23.39, vidste ingen, hvor stor en styrke der senere på natten og morgenen ville være nødvendig for at nedkæmpe den kraftige brand.

Vestsjællands Brandvæsen var først på stedet, men det kommunale beredskab besluttede hurtigt at mande op og tilkalde forstærkning.

Hele natten var alt disponibelt mandskab fra Holbæk sat ind på opgaven. De fik støtte fra brandstationerne på Tuse Næs og i Kr. Hyllinge, mens et sprøjtehold fra Tølløse blev sat på stand by i Holbæk klar til at rykke ud til eventuelle andre brande.

Hertil har en lang række frivillige brandfolk fra Vestsjællands Brandvæsens stationer i Holbæk og Vig været indsat. De stillede blandt andet med en drone med termisk kamera, og det var med til at forhindre, at branden blev endnu mere omfattende. Med det termiske udstyr opdagede brandfolkene nemlig en ildlomme under taget på kedelhuset, som derefter kunne slås ned, inden den brød ud i lys lue.

Beredskabschef Lasse E. Hansen, Vestsjællands Brandvæsen, er meget tilfreds med den indsats, de op mod 100 brandfolk ydede natten igennem og langt op af onsdagen.

- Der skal lyde en stor ros til brandfolkene. Nogle af dem var ude på brandstedet 20 timer i træk, før de kom hjem. De skal have et stort klap på skulderen, lyder det fra Lasse E. Hansen.

Ved en brand af den karakter er det nødvendigt med assistance fra andre myndigheder, og her står det statslige beredskab, Beredskabsstyrelsen, altid klar til at hjælpe.

Stig Hammershøj, chef for Beredskabsstyrelsen Sjælland, oplyser, at man allerede tidligt på natten sendte en vandtankvogn fra Hedehusene, ligesom en brandbil blev stillet i beredskab på stationen i Holbæk.

Midt på natten kom en redningskran fra Næstved, som kunne bruges til at »grabbe op« i gløder og brandlommer. Og tidligt onsdag morgen sendte Beredskabsstyrelsen Sjælland yderligere to automobilsprøjter (brandbiler) fra Næstved til at bistå med slukning og efterslukning. Herfra kom der også termisk droneudstyr.

Farlige stoffer

Da der var risiko for, at en række kemikalier, blandt andet klormidler, i kælderen under vaskeriet kunne skabe en farlig situation, blev også en kemisk ekspert fra Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab tilkaldt.

Det samme gjorde sammen med styrelsens såkaldte HazMat-køretøj, der kan analysere kemikalier, samt et CBRN-køretøj (forkortelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart), der er designet til at håndtere udslip af farlige stoffer.

I den forbindelse kom en række værnepligtige i Beredskabsstyrelsen på en svær opgave, idet de skulle ind i den usikre bygning for at undersøge, om der var fare for en kemisk reaktion. Det var der til alt held ikke.

Beredskabsstyrelsen stillede dermed med i alt 43 brandfolk, værnepligtige og eksperter, og de sidste forlod brandstedet onsdag aften - et lille døgn efter, at branden brød ud.

Foruden hovedparten af brandfolkene fra Vestsjællands Brandvæsen, deltog også enkelte folk fra Beredskab Øst i Gladsaxe med noget special-sprøjteudstyr.