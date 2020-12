Midt- og Vestsjællands Politi har i løbet af tirsdag formiddag fået opgjort, hvor stor en mængde krudt der var i de i alt to tons fyrværkeri inklusive emballage, som en 23-årig mand fra Gislinge er sigtet for at have stjålet natten til tirsdag fra XL-Byg Meredin i Holbæk.

Kæmpe-bøde for ulovlig opbevaring af fyrværkeri: Så mange kilo krudt fandt politiet

Holbæk - 29. december 2020 kl. 12:34 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

- Vi har haft nogle af vores sagkyndige i transport af farligt gods til at gennemgå det stjålne fyrværkeri, som blev fundet på ejendommen ved Gislinge. De har opgjort NEM-værdien til cirka 150 kilo krudt, oplyser politiets talsmand, Martin Bjerregaard, til sn.dk.

Udløser kæmpebøde NEM-værdien er et udtryk for mængden af eksplosivt stof i fyrværkeriet. Da det stjålne fyrværkeri er lovligt, har det ifølge Martin Bjerregaard blot handlet om at tælle sammen, da NEM-værdien fremgår af de enkelte produkter.

Almindelige borgere må opbevare maksimalt fem kilo NEM (netto eksplosivstof mængde), så med nattens fund af 150 kilo krudt hos den 23-årige mand, er han altså langt over den tilladte grænse.

- Vores eksperter siger, at ulovlig opbevaring af en mængde på 150 kilo krudt vil udløse en bøde på ikke under 50.000 kroner, siger Martin Bjerregaard.

Bøden til den 23-årige kommer oven i sigtelsen for selve tyveriet af de samlet set to tons fyrværkeri, som blev fjernet fra en container hos XL-Byg Meredin på Spånnebæk i Holbæk natten til tirsdag.

Gps ledte til landejendom Tyveriet blev opdaget af en vagt omkring klokken 2.40.

Byggemarkedet havde placeret en gps-sporingsenhed i noget af fyrværkeriet, og det betød, at politiet cirka halvanden time senere fandt frem til en landejendom ved Gislinge, hvor det stjålne fyrværkeri blev opbevaret.

På adressen befandt sig også den 23-årige mand, som blev anholdt og sigtet for tyveriet.

Martin Bjerregaard oplyser, at politiet fortsat efterforsker om flere personer kan have været involveret i tyveriet, ligesom man forsøger at få klarlagt, hvordan de to tons fyrværkeri er blevet transporteret fra byggemarkedet i Holbæk til ejendommen ved Gislinge.

Hvis selve transporten er foregået på ulovlig vis, vil det også kunne udløse en bøde, tilføjer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 23-årige vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør, men løsladt i løbet af tirsdagen.