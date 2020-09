I stedet for at aflyse den årlige kåring har Fjordhesten Danmark taget alle covid-19 forholdsregler og sørget for mundbind, visirer og håndsprit. også selv om det gør afviklingen vanskelligere.

Kåring og mesterskab med covid-19 som »partner«

14 hopper og vallakkere kom fra hele Sjælland og Øerne for at blive målt og vurderet på udseende, skridt, trav, galop og helhedsindtryk. - Vi søger de bedste af de bedste. Og kun heste med helhedskarakteren fra otte til ti bliver inviteret til »finalen« på Vilhelmsborg i Jylland på torsdag, hvor årets hoppe og vallak kåres, tilføjer han. I alt 90 fjordheste er tilmeldt de regionale kåringer.Fjordhesten skal have rette mål og farve. Derfor var Alfa A'Gurens ejer Mai-Britt Brage fra Ringsted Rideklub lidt nervøs for »blommerne« i pelsen, hvor de 13 andre var mere ensfarvet i de lysgullige nougatnuancer.

Kåringen foregik hos Holbæk Rideklub, som lørdag og søndag står for Sjællandsmesterskaberne for fjordheste.

Lørdag er der 17 dressurekvipager i seniorrækken og 5 i juniorrækken. Derudover deltager yderligere 15 ekvipager i forskellige dressurklasser, og her er det ikke kun for fjordheste.

Søndag er der i alt 20 springekvipager med ni i mesterskabsrækken for seniorer og fire for juniorer.

Der er lidt færre ekvipager i år, måske fordi nogle vælger at blive hjemme på graund af coronavirus.