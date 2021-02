Ældre Sagens jyllandstur slutter med et besøg på øen Fur. Arkivfoto: Jens Henrik Nybo.

Jyllandstur med Ældre Sagen

Busrejsen strækker sig over fire dage fra den 17. til den 20. maj. Her vil deltagerne bo på Løgstør Parkhotel med dagture til Mønsted Kalkgruber, Johannes V. Jensen og Thit Jensens barndomshjem, Thy Nationalpark samt Thorup Strand og surfernes paradis »Cold Hawaii2«. Der bliver desuden tid til en byrundtur i Løgstør med sejltur på kanalen og snapsesmagning. Jyllandsturen slutter med et besøg på øen Fur og pandekage-caféen "Herrens Mark".