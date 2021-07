Se billedserie Ølhunden, bryggerJimi Jørgensen, står bag den kommende, lokale øl, der offentliggøres den 3. juli i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach

Jyderups Fremtid barsler med en ny øl

Holbæk - 02. juli 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach

Lørdag den 3. juli afsløres sommerens bedste øl-nyhed, hvis man spørger foreningen Jyderup's Fremtid's formand, Claus-Jørgen Sørensen.

- Ja, vi har på opfordring fra en af de lokale handlende, der også sælger vores juleøl, besluttet at lave en »helårsvariant«, der første gang kan smages den 3. juli, i forbindelse med Blomsterfestivalen i Jyderup, fortæller formanden.

Jyderups Fremtid har i seks år solgt julebryggen Jyderup's Jul, med stor succes - og ideen er, at den nye helårsøl kommer til salg i blandt andet lokale supermarkeder og gavebutikker, ligesom julebryggen.

Øllen bliver produceret helt lokalt, af mikrobryggeriet Ølhunden i Buerup, og smagen er besluttet af Jyderup's Fremtid's bestyrelse, der har været til prøvesmagning hos bryggeren Jimi Jørgensen.

- Det var superhyggeligt at de kom herud og prøvesmagte mine øl. De kom også ret hurtigt frem til at vælge smag. Det bliver en variant, der minder om min classic, men er mindre bitter i smagen, fortæller bryggeren, da avisen lagde vejen forbi.

I skrivende stund er de første øl allerede tappet og klar til levering.

Bryggeren, Jimi Jørgensen, er oprindeligt uddannet elektroniktekniker på Niels Bohr. Han har arbejdet meget med IT og fik i 2013 mulighed for at skifte kurs i sit arbejdsliv. Da han i forvejen var »øl-nørd« på hobbybasis, besluttede han sig for at gå hele øl-vejen og kom i praktik hos præmiebryggerne Elisabeth Gottschalck i Holbæk Bryghus. Der var han i fem år og lærte hvordan man brygger i større mængder, end det han var vant til, som hjemmebrygger. Derefter startede han sit eget mikrobryggeri hos Kunst & Håndværk i Buerup.

- Folk kan godt lide min øl, for der er meget smag i, men det er ikke nødvendigvis øl, man bliver »dum og beruset« af at drikke. Jeg bliver selv ret påvirket af de stærke øl, og jeg mener at øl skal kunne nydes uden at man bliver dårlig af det, så det har ligget mig meget på sinde at få udviklet velsmagende øl, uden tårnhøje alkohol-procenter, siger han.

- Delegationen fra Jyderup's Fremtid besluttede sig for en øl, jeg på det varmeste kan anbefale. Smagen er tilrettet og perfektioneret, så nu kan man bare glæde sig til at kunne nyde den derhjemme, siger bryggeren, der er meget kvalitetsbevidst og ikke mener, hans øl behøver at konkurrere med andre for at slå igennem.

- Mine produkter er af en kvalitet, der taler for sig selv. Man behøver bare at smage dem, så ved man, hvad jeg mener. Det er der mange andre, der før har gjort og jeg har allerede solgt mange tusind flasker øl i år. Nu håber jeg også at forbrugerne i Jyderup vil tage den nye øl til sig, slutter Jimi Jørgensen, Ølhunden fra Buerup.