Jyderup-kiosk er flyttet

Jyderup Spillehal og kiosk er flyttet til Skarridsøgade, lige over for stationen.

Ejeren, Najib Eshaq, fortæller, at det egentligt var meningen at kiosken skulle lukke på grund af chikanerier, men at en fornuftig aftale med Stationcentrets nye ejer, Michael H. Jørgensen, gjorde det muligt at bevare den - på den nye lokation.