Jyderup har den største

Jyderup - 26. maj 2018 kl. 17:30 Af Agner Ahm

Jyderup: Det startede med en lille prøvebane, som hurtigt blev populær blandt børn og unge i Jyderup. Men det tog hele tre år at få den lille prøvebane erstattet med det fuldblods skateanlæg, som lørdag blev indviet i skolegården på Holbækvej 108 i Jyderup.

Resultatet er til gengæld værd at køre efter. Nogle af Holbæk bys erfarne skatere havde taget turen til Jyderup for at være med til indvielsen, og der var ikke meget tvivl: Jyderups bane er større og bedre end den på Markedspladsen i Holbæk.

Det blev også bekræftet af en tidligere skater, borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, som holdt indvielsestale. Som teenager var hun jævnligt på skatebanen på Markedspladsen, og lørdag var hun åbenlyst imponeret af, hvad jyderupperne har fået stillet på benene.

Hun holdt talen omgivet af de forældre, som står for Jyderup Skateforening, og de børn og unge, som hele tiden har presset på for at få et stort anlæg.

Hun bad selv om at få dem med i rampelyset, fordi æren er deres - Holbæk Kommune har hjulpet en lille smule, men for lidt til at tage æren, lød borgmesterens vurdering.