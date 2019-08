Skaterbanen ved Skovvejens Skole i Jyderup blev indviet i maj sidste år (billedet), og er blevet et populært tilholdssted for børn og unge. Foto: Agner Ahm

Jyderup-forældre vil øge trygheden

Holbæk - 07. august 2019

I lørdags blev der guffet pølser og brød til den store guldmedalje ved Skovvejens Skole på Holbækvej i Jyderup.

Det var ikke en tidlig skolestart, men derimod en lille kreds af forældre, der havde taget initiativ til at lave lidt ekstra hygge for de børn og unge, der benytter skater­banen tæt ved skolen og Jyderup Hallen. Én af forældrene havde for egen regning sørget for 70 pølser og brød til de tilstedeværende.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Blandt de fremmødte forældre var Sine Rasmussen, der fortæller om en hyggelig aften, hvor de voksne fik lejlighed til at tale med en del af de unge, der bruger skater­banen.

Hun er også én af de forældre, der gennem flere år kæmpede en brav kamp for at få etableret skaterbanen i skolegården. Efter en række mindre baner kunne det store skateranlæg åbnes i slutningen af maj sidste år efter, at forældre havde samlet både underskrifter og økonomisk støtte til projektet.

Og nu er skaterbanen så blevet et populært samlingssted for skaterglade børn og unge og andre, der bruger stedet som samlingssted.

Men - som så mange andre steder - er der også opstået problemer med efterladt affald. Sommetider har der også ligget knuste flasker på anlægget, beretter Sine Rasmussen.

- Vi vil gerne have, at de unge rydder op efter sig selv, når de har været der. Derfor har vi blandt andet hængt skraldeposer op, så det er nemmere for dem at komme af med affaldet. Det handler om, at vi gerne vil være med at skabe et trygt miljø omkring skaterbanen, siger Sine Rasmussen om forældrenes fremmøde i lørdags.

Hun og andre forældre har talt om, at det vil være en god idé, hvis der oftere kan være voksne til stede for netop at højne trygheden for alle.

- Vi er omkring fem aktive voksne, og derfor vil vi meget gerne være flere, som har lyst til at være med til at hygge om de unge mennesker. Vi håber, at andre vil være med, siger Sine Rasmussen.

Betegnelsen »natteravne« har været brugt, men foreløbigt er det alene en lille gruppe forældre, der trækker læsset. Man er ikke en formel del af foreningen Natteravnene.

Sine Rasmussen fortæller, at forældrene allerede i den kommende weekend har planer om på ny at lave et hyggearrangement ved skaterbanen, hvis alt falder i hak.

- Vi vil prøve at skaffe noget kage, som vi vil dele ud til de børn og unge, der er på stedet og hjælper med at rydde op og gøre området klar til skolestart i næste uge. Det arbejder vi på at få op at stå, siger Sine Rasmussen til Nordvestnyt.