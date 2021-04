Se billedserie Den over 11 kilometer lange tunnel er så stor, at der også er plads til en rundkørsel. Den er nærmest udformet som en kunstinstallation. PR-foto

Jyderup-firma holder tunnellen tør

Holbæk - 15. april 2021 kl. 11:16

Virksomheden Uponor, som har hovedkvarter i Jyderup og fabrik og lager i Middelfart, har en andel i Færøernes længste undervandstunnel, som har skabt en ny forbindelse mellem de to største øer, Streymoy og Eysturoy.

Det er nemlig i vidt omfang Jyderup-virksomheden, som holder tunnellen tør, fortæller Uponor i en pressemeddelelse.

Den 11,2 kilometer lange tunnel går 189 meter under havoverfladen på det dybeste sted. Det betyder selvsagt, at tunnellen måtte have et omfattende regn- og spildevandssystem til at sikre, at bilisterne ikke drukner i vand i den dybeste del af tunnellen.

Under vejen sikrer et avanceret regn- og spildevandssystem af pumper og kilometervis af plastrør, at regn- og overfladevand holdes væk fra tekniske installationer og kørebanen, så trafikanterne trygt og sikkert.

Via riste og rør føres vandet væk fra bilerne og kørebanen og ned til det laveste punkt i tunnellen, hvor store 16 bars pumper sender vandet tilbage til overfladen og ud i Skálafjørdur fjorden.

Systemet arbejder med vandsøjler på 160 meter og pumper mellem 1200-1500 liter vand ud i minuttet, men er bygget til at kunne håndtere mere end fire gange så meget vand for til enhver tid at kunne holde tunnelen sikker for trafikanterne.

Udvalgt til opgaven Rørsystemerne er leveret af Uponor, som flere gange tidligere har leveret rørløsninger af plast til tunnelbyggeri på Færøerne. Hver gang har det været i samarbejde med det færøske selskab KJ Hydraulik.

Det er der en grund til, fortæller Jonn Sólheim Thomsen, der er sales engineer hos KJ Hydraulik.

- Vi har over 15 års erfaring med at arbejde sammen med Uponor, og da der er store krav til sikkerhed på et projekt som dette, er Uponors ekspertise og kendskab til deres produkters styrke og svagheder helt afgørende. Det er årsagen til, at vi har valgt dem som leverandør endnu en gang, siger Jonn Sólheim Thomsen.

Tocifret million-ordre Samlet har Uponor leveret 10 kilometer rørsystemer samt tilhørende trykledninger og tanke.

Den samlede opgave for Uponor løb op i »et tocifret millionbeløb«, oplyser Uponor.

Uponors bidrag er naturligvis godt skjult for bilisterne, men de har til gengæld meget andet at kigge på:

Tunnellen er så stor, at den rummer en rundkørsel, og den er udformet, så den fremstår som en moderne kunstinstallation.

Uponor, som har sin produktion på Fyn, har tidligere leveret lignende regn- og spildevandssystemer til blandt andet Øresunds- og Storebæltsforbindelserne.